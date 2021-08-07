7 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о том, что демонстрация сериалов и фильмов на русском языке угрожает национальной безопасности Украины.

Оксана Переможенко, , 14:16 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что демонстрация сериалов и фильмов на русском языке угрожает национальной безопасности Украины. Об этом чиновник сказал в эфире «24 канала».

Слава Украине Национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Языковой омбудсмен отметил, что трансляция сериалов на русском языке нарушает действующее в стране языковое законодательство, в соответствии с которым с 16 июля вся кинопродукция на телевидении должна выходить с украинским дубляжом.

«Если исходить из позиции Конституционного суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины», — отметил он.

По словам чиновника, с нарушителями пытаются бороться, но нарушения носят системный характер.

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Заявление чиновника обсудили на телеграм-каналах «Наглый», «Первый независимый» и «112.ua». Заявление чиновника также обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что угрожает национальной безопасности страны не русский язык, а Тарас Креминь.

Тарас Креминь Тарас Креминь

«По-моему это Креминь угрожает безопасности украинцев», — написал Олег К.

«А вообще кто-то смотрит украинское ТВ?» — поинтересовался один из читателей.

«Кстати, да. Мы с мужем 8-й год не смотрим и отлично себя чувствуем», — ответила Анна.

«Забыл добавить, что чтение русской литературы и поэзии мешает всеобщей идиотизации украинского населения», — отметила Наталия Н.

«Да он сам является угрозой национальной безопасности, раскалывая общество», — добавил «Сир Эртур Дейн 84».

«Это нынешнее и прошлое правительство — угроза национальной безопасности Украины. В таком случае, кто на Украине разговаривает на польском и молдавском, румынском и венгерском, это тоже угрожает безопасности Украины, если так рассуждать. Ну ничего, дождаться осени, когда начнется отопительный сезон, когда в октябре придут первые расчетки (квитанции — О. П.) за тепло, то есть ласточки, где будут в 2 раза, а то и в 3 превышать доход. Может тогда народ поймет, что нужно выходить не ради того, кто платит деньги за это, а ради себя и будущего страны», — написал Dober.

«Не могу дождаться дня, когда адекватная бóльшая часть Украины утратит терпение и начнёт выносить всех этих идиотов «нацдвижения…» — отметил Andrey P.

«Дело в том, чем больше людей пытаются наклонить и заставить внаглую разговаривать на украинском на фоне того, что доходы населения не меняются, а цены растут, тем больше у людей вызывает рвотный рефлекс и тем больше люди сопротивляются, и что на телевидении больше появится украинского, это не решение. Люди уже от телевидения отказываются и просто смотрят по интернету русские каналы, где только русский. Я помню раньше, до 2014 года, там постепенно пытались приучить к украинскому, не запрещая на русском и иногда в речи мне даже нравилось вставлять украинские слова, теперь когда мне какое-то чмо, которое сам на русском говорит и пытается указывать, на каком мне говорить и куда мне ехать, если я люблю русский, я принципиально общаюсь на чистом русском и детей научил только на русском. И я думаю, не один я такой», — добавил Dober.

Правительство Украины Daniel Haußmann

«Правильной дорогой идут товарищи, — чем больше навязывают украинизацию, тем больше она вызывает отторжение и неприязнь! Но зелёным баранам (речь о власти, фракции «Слуга народа», у которых партийный цвет зеленый — О .П.) это не дано понять!» — пишет Vera S.

«Самое смешное, полстраны как говорили, так и продолжают [говорить] на русском. Большинство в отместку за унижение», — отреагировала Рудольфовна.

«К сожалению, это неумное, рогульское отношение и образ мышления таких активных бездарей. При СССР они устроили голодомор, сейчас, в угоду… [Америке] развивают русофобию. Остальное стадо активно это поддерживает, не понимая, что в случае полномасштабной войны с Россией их сметут первыми. США всего лишь выращивает предателей на постсоветском пространстве, чтобы не могли опять объединиться в союз и дать отпор врагу», — отметил Iivan I.

«Одна мова, одна вера, один Зе-фюрер, один шпрехенфюрер! Поздравляю, мы живем в фашистском недогосударстве», — отреагировала Людмила.

«Как раз он и есть угроза и не только безопасности, но и человечности», — пишет Александр Д.

«А не покинуть ли ему одному Украину и тогда будет спокойно!» — отметила Раиса Б.

«Чего стоит режим, которому угрожают сериалы, песни, мультфильмы и Киркоров?» — задался вопросом Edvard C.

«Думаю, бразильские и американские, так же очень опасны!!! И вообще, пойду выкину телевизор и вырою пещеру себе. Всё, с меня хватит вот этого всего!» — смеется Светлана Ж.

Звериный оскал национализма Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания

«Ни в одной стране мира нет должности соглядатая за использованием гражданами языка. Этот шпрехенфюрер (так на Украине называют уполномоченного по защите государственного языка — О .П.) попросту оккупант, подавляющий конституционные права украинцев, вот и всё», — добавил Игорь Ш.

«Откуда бы еще исходила угроза нацбезопасности. От продажных марионеточных предателей у власти, грабящих народ и уничтожающих страну? Нет. От сериалов на русском!» — отметил Михаил Т.

«Ты это своему хозяину Зелебобе скажи… Это он снял сериалы, которые после перевода на украинский кроме смеха ничего не вызывают!!!» — пишет Сергей К.

«Специально для шпрехенфюрера напомню, что сериалы «Слуга народа», «Сваты», «Квартал» и все остальные проекты, созданные его шефом (Владимиром Зеленским — О. П.) — русскоязычные и шпрехенфюрер, кстати, тоже русскоязычный…» — написал на своем телеграм-канале («Наглый») украинский журналист Максим Назаров.

«Как думаете, есть смысл настаивать на медицинском освидетельствовании товарища Креминя или диагноз очевиден? Мне кажется, что его русофобия откровенно приближается к грани, за которой действует статья о разжигании межнациональной ненависти, и я с нетерпением жду, когда он наконец перейдёт эту грань. Чтобы строить отношения в рамках уголовного дела наконец-то. А вообще, посмотрите во что превратился метод комментировать с точки зрения «национальной безопасности» всё происходящее в стране. В фарс. Не с точки зрения законов, экономической целесообразности, интересов, прав и свобод граждан, нет. Если идти по такому пути, не будет ни прав и свобод, ни экономики. И национальной безопасности тоже не будет», — подытожил на своем телеграм-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.

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