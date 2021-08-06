6 августа 2021 | Время чтения 6 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя о том, что граждане Украины, которым не нравится действующий языковой закон, должны уехать в другие страны.

Оксана Переможенко, , 16:04 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что граждане Украины, которым не нравится действующий языковой закон, в соответствии которым образовательная, профессиональная и общественная деятельность в стране должна осуществляться на украинском языке, должны уехать в другие страны. Об этом украинский чиновник заявил в эфире «Четвертого канала», сообщает издание «Страна.ua».

Ленинградские и киевские студенты в Киево-Печерской лавре. 1928

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Комментируя недавнее высказывание известного врача-педиатра Евгения Комаровского, который заявил, что наличие языкового омбудсмена на Украине «унижает страну», Креминь сказал, что в языковом вопросе необходимо руководствоваться законом об украинизации. В тексте закона, по словам чиновника, указано, что угроза украинскому языку приравнивается к угрозе национальной безопасности страны. Поэтому, как отметил Креминь, всем, кому не нравится уполномоченный по защите государственного языка, языковой закон и Украина, нужно сформулировать свои претензии «перед отправкой в другие страны», где им будет спокойнее.

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Заявление чиновника обсудили читатели телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва, а также телеграм-каналов «Наглый», VESTI, «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time. Многие возмутились тем фактом, что государство Украина не брезгует взимать налоги с русскоязычных граждан, но вместе с тем за эти же налоги платит заработную плату Тарасу Креминю, которой по сути занимается разжиганием межнациональной розни. Люди также отметили, что власть может «доиграться» и люди покинут Украину вместе с территориями.

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Тарас Креминь Ilya

«Шпрехенфюрер (так на Украине называют уполномоченного по защите государственного языка. — О. П.) делает всё, чтоб русскоязычные ещё больше не любили украинский…» — написал Kіевлянинъ.

«А что удивительного? Президент передал эстафету дальше. Все идёт к тому, что русских, русскоязычных и несогласных будут пытаться изолировать. Для начала в гетто, а потом… Все это уже было. В Германии. Сначала евреев терроризировали и выдавливали из страны, потом гетто, а потом… освенцимы», — отметил Kyrortnik.

«Ощущение создаётся такое, что большинство власть имущих чувствуют себя бессмертными и недостижимо звёздными. Земли под ногами явно не чувствуют, как и ответственности за свои речи…» — добавил Leni Lugner.

«Они хоронят украинский язык такими мерами. И это вписывается в борьбу против советского прошлого, т. к. именно при советах язык расцвел и стал полноценным. Прикольно, что именно тупое рагулье (рагуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — О .П.), радеющее за мову эту мову и хоронит. Валить в Россию идея здравая, но концептуально неправильная. Так можно ужаться до садового кольца…» — пишет Sergey S.

«И Зеленский, и Креминь подпадают под закон о разжигании межнациональной вражды. И да, куда будут валить они, если власть станет адекватной?» — задалась вопросом Людмила.

«Пока мы будем сидеть только в комментариях, ничего не изменится!!!» — написал Денис.

«Может, найдётся подкованный юрист, который подаст в суд на Креминя за геноцид русскоговорящего населения», — добавил Александр.

«А можно всем, «кого не устраивает», организованно подать жалобу в европейские организации по правам человека, с личными подписями, чтобы количество «всех, кого не устраивает», наконец прозвучало и не оставило шансов оставить этот вопрос без внимания?» — задалась вопросом Елена.

«Повестка дня обозначена: всех несогласных — на высылку. Теперь из каждого утюга будут орать всякие недоумки про чемодан — вокзал — Россию», — отметила Анна.

Митинг на хуторе Романовка. 1928

«Кто они такие, чтоб кого-то куда-то отправлять? Два года — и их самих куда-нибудь отправят», — написала Ирина С.

«Заняв пост, он понял, что людей очень много, поэтому их часть надо выдавить из страны, чтобы оставшихся было легче объединить», — отреагировал VC.

«Если этому Креминю за 90 тыс. грн в месяц что-то не нравится, пусть сам… валит из страны. И попробует эти деньги заработать на клубничном поле. Без него не пропадём, потому что он и на хрен не нужен. И его придуманная должность тоже не нужна», — пишет Вячеслав.

«Кого не устраивает русскоговорящее население Украины — чемодан — вокзал — ЕС. Все просто», — отметил Александр.

«Интересно, в других странах власть тоже говорит своим гражданам, мол, если вас не устраивает наша политика, уезжайте! А может, вас сменить проще?» — спросила Лизанька.

«Это делается специально, чтобы ни Крым, ни Донбасс никогда к нам не вернулись. Ни теперешней, ни предыдущей власти эти территории не нужны, не их электорат», — написала Тamara.

«Они до сих пор так и не поняли, что вместе с ними и территория уйдет. Крым и Донбасс не научили… ничему», — отметил I U.

«Нам легче Шпрехенфюрера отправить в другую страну, чем пол-Украины переселять», — добавил Pavel F.

«Такие, как он, могут существовать только в актуальной постмайданной парадигме, в обществе нетерпимости, лжи и двуличия. Доиграются они, что реально начнут переселяться. Как крымчане, вместе со своей родной землёй…» — пишет Artemidon.

«То есть это создание выгоняет из страны половину плательщиков налогов, из которых ему же платится зарплата, причем немаленькая?..» — недоумевает Ксения.

«Вы видите, как они подхватили призыв… главнокомандующего, шо все должны куда-нибудь сваливать, если уже даже на русском разговариваешь? Народ, нас… гонят с нашей земли, из наших собственных домов и квартир, за русский язык… давайте, что ли, петицию какую-нибудь в ООН напишем…» — призвал Денис.

Дорога в Бабий Яр

«Интересно, до какого уровня стратосферы поднялась бы вонь «демократичных стран», если бы нечто подобное высказал чиновник в стране-«агрессоре» (речь о России. — О. П.)? И через сколько минут он бы слетел с должности?» — задался вопросом один из читателей.

«Поскольку власть на нормальную точно уже не поменяется, реально остаётся только валить… из этого недогосударства», — отреагировал Ivan R.

«Это все мягкое, пока ненавязчивое приглашение подумать жителям определенных областей об определенных действиях… Очень все эти выражения звучат двусмысленно…» — добавил Evgen.

«По логике, недограждане не должны платить налоги и уж тем более воевать, а мы — недограждане. Пусть не пачкаются нашими налогами и на передовую только говорящих на мове и не знающих русского языка [отправляют]» — написал читатель Ли.

«Скажите спасибо ему, раньше его предки сразу в Бабий яр отправляли», — подытожил All4xx.

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