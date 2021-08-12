Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что в её совместной фотографии с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене политики не было. Об этом 12 августа украинская спортсменка сказала журналистам.

Filip Bossuyt Ярослава Магучих

«В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали», — сказала Магучих.

Она также отметила, что хочет поблагодарить и тех, кто её критикует, потому что это для нее «опыт».

Diario de Madrid Мария Ласицкене

"Это делает меня сильнее», — подытожила спортсменка.

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Заявление Ярославы Магучих оценили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие отметили, что спортсменка достойно ответила своим критикам.

«Ну так это ещена «ковер» не сходила к [заместителю министра обороны Анне] Маляр. 19-летнего человека очень легко сломать», — написал «Сир Эртур Дейн 84».

Annamaliar.com.ua Анна Маляр

«Скоро за нашу страну выступать некому будет после спичей некоторых особей», — добавила Тamara.

«Уверен, ей очень не хотелось возвращаться сюда обратно. Какой-то сюр», — отреагировал Stanislav.

«Скоты, а не власть. Унижать ведь проще, а поддержать украинский спорт, открывать детские спортивные школы, бассейны, спорткомплексы, а? Тяжело, видать. Неактуально», — отметил Maksim.

«Так интеллигентно послала всех… Выдержка настоящей чемпионки! Молодец, Ярослава!!!» — написала Людмила.

«И в отличии от белорусской… [легкоатлетки Кристины Тимановской] эта спортсменка не попросила убежища», — отметил Влад.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Молодец. Сказала коротко и ясно: «На чужой роток не накинешь платок». Она сильная духом. Если сумела завоевать олимпийскую медаль — это настоящий боец. А комменты в ее адрес это: «Знать моська сильна, если лает на слона». Вот моськи пусть и лают, а Магучих (фамилия красивая и соответствует силе духа, спортсменки!) и есть тот сильный, величественный, умный слон!!!» — добавила Татьяна С.

«Порой мне кажется, что это государство недостойно многих из его граждан», — написал Дмитрий М.

«Хоть и очень молодая по возрасту, но нашла что ответить…» — пишет Алексей.

«Дай Бог тебе сил, юная чемпионка и большая молодец… Представлять эту страну на мировом уровне — это подвиг», — отреагировал Dimas.

«Почему эта девочка, которая привезла медаль на Украину, должна оправдываться перед упоротыми? Девонька, успехов тебе и зарабатывай медали для той страны, которая тебя оценит ине назовет «биомусором», — подытожила Irina G.

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