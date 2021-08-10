Цитатой из автобиографии Гитлера «Моя борьба» (материал, входящий в список экстремистских материалов и запрещенный на территории РФ) почтил память о государственном перевороте на Украине (именуемом «майданом») депутат Киевского городского совета от партии «Батькивщина» Михаил Ковальчук. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook, сообщает ИА Красная весна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

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Очередное проявление нацизма на Украине оценили читатели украинского издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что на современной Украине поступок депутата, скорее всего, уже никого не удивит.

«То тут какая-то мелочь фашистская, то там. Из суммы этих проявлений и складывается общая картина того, что это общество смертельно больно», — написал Иван А.

«И чё? Он сел? Раз нет — нацистское государство!» — отреагировал Yiven T.

«Конечно, для современной Украины [это] нормально. А что они ещё могут цитировать, если команда такая?» — задался вопросом один из читателей.

«Как уже задолбали эти сельские арии с рабоче-крестьянским происхождением!!!» — пишет Сергей М.

spoilt.exile Украинские националисты

«Если марш дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Киеву это нормально, и Гитлера цитировать тоже нормально… Это ж Украина», — добавил Юрий.

«Для Украины это нормально. Скоро они начнут говорить, что и Холокоста не было… Вот только интересно, как к этому отнесутся родственники Зеленского и он сам?..» — поинтересовался Serg D.

«Мда, за это наши деды воевали? Чтоб такие идиоты жили и сеяли фашизм? Куда катится страна…» — отреагировал Саша М.

«А что тут для Украины ненормального?» — задалась вопросом Лариса Ф.

«Власть пыжится, доказывая, что фашизма в Украине нет, а дебильные депутаты разных уровней своими высказываниями опровергают потуги власти», — написала Любовь Г.

«Цитировал бы Ленина или Сталина, — о-о-о, это была бы сенсация. А так всё хорошо», — с сарказмом отметила Наталья С.

«Тот самый Киевсовет, который большинством голосов переименовал улицу Ватутина в улицу гауптмана Третьего рейха Шухевича? Ожидаемо и привычно…» — добавил Алексей Х.

Шухевич сидит второй слева среди старшин легиона «Нахтигаль»

«Я думаю, если применить все фашистские стандарты на них, все резко закричат, что это нарушение прав человека», — пишет Natalia L.

«А потом удивляются, почему их не принимают в ЕС. Европейцы ничего не говорят, даже, может быть, на словах поддерживают власти Украины. Но мотают на ус и делают выводы. Весь мир ведь уже не с Украиной, не так ли?» — подытожила Elena Z.

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