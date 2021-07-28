28 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в украинском городе Кременчуге на детской площадке плиткой выложили свастику.

Мирослава Романенко, , 19:30 — REGNUM В украинском городе Кременчуге на детской площадке плиткой выложили свастику. Об этом в своем видеоблоге на YouTube-канале сообщает украинский журналист и блогер Анатолий Шарий. По словам украинского блогера, с ним связались жители города, которые рассказали о том, что они обращались в полицию относительно свастики, но в полиции им заявили, что свастика «не является нацистским символом».

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Соцсети: «Это уже крах!» — на Украине школьники назвались «гитлеровцами»

Новость обсудили на YouTube-канале Анатолия Шария. Многие с осуждением отреагировали на произошедшее, отметив, что будь там красная звезда, то наказание последовало бы незамедлительно. Иные отметили, что из-за нынешней украинской политики, которая проводится с 2014 года, Крым и Донбасс вышли из состава страны.

«Не зря их коричневой чумой называли, чума заразная… даже через 80 лет», — написал Жека.

«Немецкие фашики строили 1000 летний рейх. А через 13 лет болтались на Нюрнбергской виселице», — добавил Vad Bel.

«На Украине фашизма нет!» Вот была бы звездочка пятиконечная, то полподъезда пересажали и дворника в придачу», — отреагировал Vitaliy K.

«Из-за этого и ушли Крым и Донбасс, чтоб не жить в одной стране с фашистами!!!» — добавил комментирующий под псевдонимом Дети.

Детская площадка со свастикой Цитата из видео «Свастики на детских площадках, зигование в прямом эфире» пользователя Анатолий Шарий. y

«ЛДНР оказались правы, говоря о том, что пришел в 2014 году режим украинских нацистов», — добавил Эдвард Н.

«Это как будто другая реальность. Я в шоке. Украина превратилась в кошмарный сон», — пишет Вера Б.

«Западу… [все равно], что происходит в этой колонии, пускай зигуют, главное, чтобы не забывали на Россию тяфкать в унисон с другими Табаки», — добавил Viktor S.

«Подражают фашистам, которые их с говном смешать хотели, идиоты…» — отреагировал Sergei G.

«На очереди концлагеря и гетто для русскоязычных и инакомыслящих. Во время ВОВ (Великой Отечественной войны. — М. Р.) они в этом преуспели», — пишет Константин Ф.

«Подрастающее поколение уже отравлено пропагандой фашизма. И это только начало…» — написала Ольга М.

«Это общество тяжело больно. Черная плесень нацизма пожирает тело Украины», — добавил Алексей Н.

«Теперь понятно, почему Луганск и Донецк не хотят в «тёплые объятия» нэньки?» — задался вопросом один из читателей.

Украинские националисты

«Я не пойму, там что в доме, где площадка, нет ни одного взрослого??? Я бы лично вышел и ломом выковырял бы свастику или закрасил!» — отметил unaunsoisland.

«Всех нациков надо фиксировать, из них потом будут отряды рабочих для восстановления Донбасса», — добавил читатель под псевдонимом Супостат Оккупантов.

«Я не знаю, как после этого можно радеть за эту страну и этих людей, живущих в ней. Местные жители побоялись прийти и закрасить это безобразие. Вот что самое страшное, а вовсе не свастика на детской площадке. Ссыкуны, уж простите. Всем привет из Донецка», — написала Анастасия С.

«А почему не выложили портрет Адольфа? Ещё стесняются? Странно!» — подытожила Татьяна Т.

Читайте также: «Нацизм не в почете». Сеть о срыве перехода Романа Зозули в ФК «Алькоркон»