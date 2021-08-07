7 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Оксана Переможенко, , 16:50 — REGNUM Российский композитор, певец и музыкальный продюсер Максим Фадеев отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского в интервью телеканалу «ДОМ», заявив, что желает плюнуть главе Украины «в рожу». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Фадеев опубликовал ту часть интервью, где украинский лидер сказал, что жителям Донбасса, считающим себя русскими, лучше покинуть регион.

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«А то что, Зеленский? Я мечтаю увидеть эту необразованную тварь на скамье подсудимых! И это будет! Обязательно и скоро! У меня всю семью по линии отца вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме, не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу. В нашей семье по линии отца погибли все, и когда я послушал интервью этого дурака, мне хотелось выть от обиды и от того, что не могу плюнуть в его вечно перекошенную и шмыгающую от понятного рефлекса рожу!» — написал Фадеев.

Максим Фадеев Главная сцена

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Российский продюсер также подчеркнул, что Владимир Зеленский из-за своей тупости и необразованности фактически цитирует нацистского пропагандиста Геббельса, который говорил о евреях следующее: «Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он — иностранец, который пользуется правами гостя».

«Замените слово еврей на слово русский, и получится интервью Зеленского!» — написал Фадеев.

Заявление Максима Фадеева обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, в телеграм-канале «Леся из СТРАНЫ», а также на YouTube-канале издания «Страна.ua». Многие поддержали российского продюсера, отметив, что он выразил мысли обычных граждан Украины.

«Спасибо Максу! Слова маленьких неизвестных людей (нас) никто не услышит. А он сказал нашими словами. Медийную личность услышит и сам Зе», — написала Елена К.

«Извините, Максим, но тут очередь очень большая», — добавил Костя К.

«Зеленский скажет, что его неправильно поняли. Ждите», — пишет Михаил П.

«Да, насколько помню, Максим в политику не лез и молчал, но этот наперсток походу довел и его», — отметил Александр Б.

«Я так думаю, момент плюнуть будет», — отреагировал Александр Д.

«Зеленский — квинтэссенция украинства», — написал Сергей Владимирович Б.

«Зеленский себе не принадлежит… Он — аватар, но ругают и клянут все именно его, а не тех, кто за ним стоит и за него говорит. Настоящие негодяи в тени. Несомненно, Зеленский несёт ответственность за содеянное, но нужно расследование с признаниями и показаниями, дабы настоящие фашистские головы не ушли от наказания», — отметил Марк Ф.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Те, кто в тени, их народ не слышит и не видит. И если бы не такие, как Зеленский, навряд ли бы услышали и слушали их. Так что ещё надо разбираться, кто худшее зло, — кто в тени молчит или тот, кто это несёт в массы», — ответил Марку Ф. Александр И.

«Фадеев подобрал правильные слова, красиво изложил общую мысль. Ещё бы музыку написать, была бы песня», — добавил Сергей И.

«Вы не одни такие, ему плюнуть хотят 75% тех людей, которые за него голосовали, он предал их, и пусть он утонет в людских плевках», — написала Svetlana K.

«Мне интересно, после своего президентства он куда убегать будет??? В Китай его тоже не пустят», — поинтересовался Сергей Е.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Стыдно слушать этот бред, а ещё стремимся в Европу, угнетая народ, который столетиями жил и работал на благо этой страны, и не важно, какой национальности», — пишет Алла.

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«Всё они понимают наверху. Но это последовательно политика уже 30 лет, с небольшими только заминками. И работают они по принципу окон Овертона. Так что в будущем нас ещё ждут всякие вещи как в Прибалтике или Югославии 90-х» — написал Дмитрий Н.

«Не успокоятся, пока не разделят на части 3−4, тогда ещё легче будет под контроль взять», — ответила Дмитрию Н. Оксана.

«Золотые слова. Зеленский — настоящая тварь, предатель и фашист. Они же сами все делают, чтобы это государство ненавидели его жители. Это фашистское государство не имеет ничего общего со страной, в которой мы жили и любили. Просто бандеровские уроды подменяют ненависть к ним ненавистью к стране. Как во время Второй мировой, были адекватные немцы, которые не любили фашистский режим, но любили Германию, какой она была ранее и стала после. Так и наша страна второй раз поборет бандеро-фашисткий режим. И не зеленой мрази рассказывать, куда нам ехать», — эмоционально отреагировала Iryna.

«Интересно, что он будет делать по окончании его президентского срока?..» — задался вопросом Anton Music.

«Есть всё же в российском творческом сообществе адекватные и честные люди. Что радует», — подытожил Александр Г.

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