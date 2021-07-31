Так называемый саммит «Крымской платформы», который запланирован Киевом на 23 августа, был организован Киевом, чтоб «перекрыть» неудачи переговоров в Минске по Донбассу. Сам же саммит является «чистым пиаром». Об этом 30 июля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В свое время [«Крымскую платформу»] придумали…, потому что ничего в Минске не получалось и надо было… чем-то перекрыть… Теперь мы за Крым начали бороться… А есть в это мире вообще какая-нибудь страна, которая не понимает, что реально в Крыму происходит?.. Что там значительная часть населения лояльна России. Что они паспорта получали… Что это непотопляемый авианосец для России и фиг они его кому… сдадут… Мы можем провести семнадцать платформ, как это изменит ситуацию там?.. Мы понимаем, что это чистый пиар…» — отметил политолог.

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Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие согласились с тем, что саммит будет абсолютно ничего не решающим событием. Люди подчеркнули, что Крым — российский и Россия свою территорию никому не сдаст.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Весь мир понимает, что люди Крыма сделали свой выбор в пользу России. И те, кто приедет на эту платформу, только для видимости. А Польша спит и видит, как вернуть свои земли, поэтому и науськивает Украину против России, делая вид, что поддерживает, а начнется заварушка, под шумок сделает свое дело…» — написала Алиса К.

«Жители Крыма не лояльны к России, — они любят свою родину Россию», — подчеркнула Наталья Ш.

«Незначительная часть населения, а абсолютное большинство жителей Крыма. И не «просто так» и не «сложно» Крым никак и никогда не сдадут…» — добавил Бас П.

«Это не «платформа» — это надгробие», — отреагировал читатель под псевдонимом Ненавижу Брехунов.

«Ну приедут на эту платформу разные штафирки и лимитрофы, ну побазарят, ну подпишут очень суровый меморандум, а потом им же и подотрутся, ибо на большее он не годится», — пишет Stas G.

«Любой правитель в Москве, который намекнет, что Крым можно вернуть на Украину, народом будет вынесен вперед ногами из Кремля!» — написала Надежда Г.

«Украинцы, ну зачем вам Крым? Зеля оставшиеся-то земли распродаёт и Крым продаст. Нет уж, у России он в надёжных руках!» — отметила читательница под никнеймом Мадам Брошкина.

«Прежде, чем истерить и орать на весь мир про «украинский Крым, аннексированный Россией», неплохо было бы запастись железобетонной, неразрушаемой и не подлежащей сомнению аргументацией украинской принадлежности Крыма… Может оказаться, что она несостоятельна», — добавил Юрий Д.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Зеленский просто транжирит бюджетные деньги Украины на всякие шоу, которые не несут никакой пользы Украине. Пока в Украине не произойдут досрочные, хотя бы, парламентские выборы, ничего не изменится на Украине в лучшую сторону, а вот в худшую сторону все будет меняться и украинцев будут всё больше грабить», — написал Srega P.

«Хоть об*еритесь, а Крым российский, а не американский, коим вы его бы в конце концов сделали…» — отреагировал Валентина Ш.

«Если бы провели референдум по Крыму всей Украиной, то с ним ушло ещё три четверти страны», — подытожил Александр А.

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