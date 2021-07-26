26 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление временного поверенного в делах США в Киеве Джорджа Кента о том, что президент США Джозеф Байден не приедет в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы».

Оксана Переможенко, , 18:19 — REGNUM Президент США Джозеф Байден не приедет в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы». Об этом заявил временный поверенный в делах США в Киеве, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. По словам временного поверенного в делах США, Соединённые Штаты на мероприятии представит член правительства.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно», — отметил Кент.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина», а также издания «Шарий.net». Многие отметили, что не стоило вообще рассчитывать на то, что президент США будет присутствовать на данном мероприятии. Иные также указали на то, что США не нужны проблемы с Россией, особенно после договоренностей с ФРГ относительно «Северного потока — 2».

«Демократы добились своего [начиная] с 2014 года. Зачем им лишние проблемы с Россией? Он (Байден. — О.П.) приедет в Германию, когда откроют вентиль «Северного потока — 2». Наша власть продолжает танцевать под дудку Запада — надо строить свою страну и развивать экономику», — написал Иван М.

«Не может быть. Лишь бы наши мощные партнеры Литва, Латвия, Польша приехали…» — добавил Майский Барин.

«Если в колонии продолжают сходить с ума, устраивают очередные «шоу», это же не значит, что в метрополии дебилизм достиг такого уровня, чтобы ехать к туземцам. Метрополия обо всём договорилась с Путиным в Женеве и с Меркель в Вашингтоне, а туземцам приказано прибыть с отчётом и за новым домашним заданием 30 августа. Тогда и расскажут и про «Крымскую платформу», и про всё остальное…» — отметил Олег Валентинович.

Президент США Джо Байден в Женеве (сс) United States Mission Geneva. Eric Bridier

«Это же как дважды два, — хозяева не ездят в гости к своим марионеткам (сколько бы те ни пыжились и ни распушали хвост). Для этого достаточно телефона. Весовые категории и значимость разные… Это для «наших» они — друзья и партнеры, а для них мы (страна) — всего лишь как средства, используемые… В крайнем случае, пришлют какого-нибудь клерка 4-го порядка (чтоб отстали). Так что ни Байдена, ни его друзей не будет…» — добавила Larisa Ivanovna.

«Байден ножницы затачивает — ленточку перерезать будет на открытии «Северного потока». Зачем ему видеть нашего шутника (президента Украины. — О.П.)?» — задался вопросом Sasha O.

«Люди, без шуток и подколов, что такое «Крымская платформа»? Это по поводу государственного переворота в Киеве в 2014 году? Когда горел Киев и убивали людей на майдане? Это когда националисты хотели повесить Януковича на майдане? В том году ещё людей сожгли в Одессе заживо, а люди Крыма не захотели войны в Крыму и ушли под защиту России. Это что ль Крымская платформа, кто знает???» — спросил Евгений Анатольевич.

«Давно было ясно, что на саммите будет только Польша, прибалтийские тигрята и, возможно, Ходарковский с Каспаровым от России. Всё. «Зашквариваться» на этом никчемном мероприятии ни один нормальный человек не захочет», — добавил Jurij O.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Забыли еще Тихановскую, придет она, конечно, обязательно, ну это ж фигура!» — ответила ему Наталия Л.

«Зачем просить о чем-то, заранее зная, что откажут? Это вид мазохизма такой, унижаться там, где необязательно?» — задалась вопросом Сара С.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинский парламент может собраться 23 августа, чтобы принять постановление в связи с проведением саммита так называемой «Крымской платформы».