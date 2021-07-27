27 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях оценили новость о том, что США на саммите «Крымской платформы» в Киеве будет представлять министр транспорта Пит Буттиджич.

Оксана Переможенко, , 13:10 — REGNUM США на саммите проекта «Крымская платформа» в Киеве будет представлять министр транспорта Пит Буттиджич. Об этом 26 июля сообщил народный депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Мустафа Джемилев. Каких-либо подробностей украинский политик не сообщил. Он также не стал уточнять, какое отношение к заявленной теме имеет американский транспорт.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах украинского журналиста и популярного блогера Анатолия Шария и украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие отметили, что выбрав участником саммита от США указанного министра, Соединенные Штаты якобы продемонстрировали свое отношение к Украине и организованному Киевом мероприятию.

«Присутствие на «Крымский платформе» министра транспорта США оцениваю как победу!» — с сарказмом написал Шарий.

«Как его угораздило? Такое ощущение, что они спички тянули, не повезло министру транспорта», — написала Ольга Б.

«Платформа Крымская! Следующая остановка — Россия! Министра транспорта Америки просим покинуть вагон!» — смеется Slav H.

«Просто у них министру транспорта заняться нечем, вот и решил на халяву прокатиться», — добавил Андрей О.

«На него что, жребий выпал?» — не понимает Мамбет М.

Министр транспорта США Пит Буттиджич (сс) Gage Skidmore

«В карты проиграл», — ответил на вопрос Мамбета М. Серёга К.

«Его позвали, чтобы развеять слухи о том, что Крымский мост существует», — не без иронии предположил Ренат С.

«Это уже победа. Ведь могли же и секретаря-машинистку из Белого дома откомандировать на эту платформу…» — отметил Виктор Н.

«Осталось выяснить только, чья это победа. Боюсь, это одеяло раздерут на куски в момент перетягивания», — пишет Igor K.

«А че, все правильно, именно министр транспорта США на «Крымском форуме» и нужен, чтобы объяснить на пальцах, сколько и в чём Украина потеряла. Холуи и тем довольны, что осталось…» — добавил Сергей П.

«Да даже если бы приехал дворник со двора рядом с министерством, украинские СМИ протрубили бы перемогу (победу. — О. П.)!» — в свою очередь отметил Eugen B.

«К тому же и…, как бы так сказать и не обидеть, «голубка». Первый открытый гей на посту министра США… это перемога!!!» — добавил Vitalik D.

«Вот США и показали всю свою серьёзность», — отреагировала Diana P.

США и Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Ну, а кто нормальный к нам поедет?» — задался вопросом Олег С.

«Стыдно за свою державу. Вот это оплеуха по морде правительству», — считает Светлана С.

«Так, а кого туда посылать? Только таких, только таких!!! Они себя уверенно будут чувствовать и нашим хорошо!..» — пишет Людмила Александровна.

«США с Байденом что-то в последнее время начинают гнилить…» — написал Радж Ж.

«Ну и что решит эта платформа? Опять соберутся, потреплют языками, озаботятся, как всегда, проедят народные деньги и разъедутся. Крым Россия не отдаст никогда… Зарубите это на носу. Даже если Путина не станет», — подытожила Неля С.

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Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Киеве Джордж Кент заявил, что президент США Джозеф Байден не приедет в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы».