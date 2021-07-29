В одном из продовольственных магазинов украинской столицы мужчину заставили снять футболку, на которой был изображён герб Российской Федерации. Соответствующая видеозапись была опубликована в видеохостинге Youtube, сообщает издание «Шарий.net». На ролике запечатлены двое мужчин, которые подошли к работнику магазина и сказали, что у него на футболке изображён герб России и он должен снять футболку. Также эти двое посетителей возмутились тем, что на прилавке якобы лежит российский товар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

«Снимайте футболку сейчас, переодевайте. Я с вами по-человечески. Навыворот надень. Ты не будешь так ходить. Прямо сейчас», — заявили мужчины, пригрозив работнику заведения торговли вызовом полиции.

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Инцидент обсудили в социальной сети Facebook, на странице издания «Шарий.net». Многие комментирующие поддержали работника магазина, добавив, что за изображение свастики и Гитлера на футболке, как правило, никого не наказывают.

«Как, на Украине живут ещё предки Павлика Морозова??? Кого-то сдать, заложить, вот это «демократия», а фашистскую свастику можно, а где справедливость?» — отреагировала Светлана С.

«У нас можно ходить только с фашистской свастикой или с мордой Бандеры», — написала Ксения Г.

«Условия еще ставят… Тут снимай, сейчас давай… Ну не избили — уже прогресс», — добавил Артем Н.

Цитата из видео Мужчина в футболке с гербом РФ

«Неограниченная власть в руках ограниченных людей», — пишет Vadim B.

«У парня качественная футболка, он завидует», — отметила Светлана С.

«А с логотипом Газпрома или Роснефти можно? Это же «словацкие продукты», — шутит Владимир Г.

«А когда в футболках со свастикой ходят, это норма?» — поинтересовалась Вита К.

«Наверное, переодели с флагом Америки???» — спросила Надежда К.

«А с Гитлером в Запорожье можно», — отметил Vladislav F.

«А с каких пор герб РФ стал запретом? Где это юридически зафиксировано?» — поинтересовался Николай Е.

«Почему все эти люди не в окопах? Борцуны», — написала Марина Г.

«Сними футболку, а то Путин «нападёт!» — иронизирует Дмитрий В.

«Я бы посоветовал этим дикарям взять метлу в зубы и идти подметать на майдан, поскакивая. А еще обратить внимание на детскую площадку с нацистской символикой, а не на футболки», — добавил Виктор К.

(сс) Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере на Украине

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"Правильно, достали из шаровар футболку со свастикой и дали переодеть. Все же к этому идёт», — написала Наталья А.

«С рожей Гитлера только можно ходить в Киеве», — отреагировал Игорь И.

«А со свастикой можно», — добавил Виктор Д.

«Вы в своём уме, пользоваться российским газом??? А в домах жить, которые построили советские строители за советские деньги??? А если вдруг северный ветер, вы чё дышать что-ли будете российским воздухом?! Это ж зрада!!!» — написал Константин Олегович.

«Ну если даже майку боятся, то это уже пипец», — отреагировал Илья Алексеевич.

«Зато в Санкт-Петербурге видел, как человек ездил спокойно с гербом Украины на шее, и никто его кажется не беспокоил. А тут, как обычно в клиниках бывает…» — заметил Дмитрий С.

«Вот если бы с гербом США, тогда бы одобрили, а так ни-ни!!!» — подытожил Михаил М.

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