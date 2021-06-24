24 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили новость о том, что 21 июня в одном из магазинов украинского Запорожья кассир была одета в футболку, на которой был изображен Гитлер. Прибывшая на место происшествия полиция не усмотрела состава преступления в действиях сотрудницы заведения торговли.

Мирослава Романенко, , 19:13 — REGNUM 21 июня в одном из магазинов украинского Запорожья кассир была одета в футболку, на которой был изображен Гитлер. Об этом 24 июня со ссылкой на сообщение местного жителя Андрея Лемиша (в социальной сети Facebook) сообщает издание Klymenko Time.

Украина. Гитлер Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточнятся, что мужчина также вызвал в заведение торговли полицию. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов в действиях сотрудницы магазина не нашли состава преступления. Продавец магазина, по мнению правоохранителей, якобы не знала о существовании закона «О запрете коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики». Сотрудницу магазина заставили переодеть футболку в подсобном помещении заведения торговли.

«В то же время к коммунистическим символам украинское правосудие не столь благосклонно. Надпись «СССР», пятиконечная звезда или, не дай Бог, изображение Иосифа Виссарионовича — прямой путь к реальному сроку», — пишут журналисты издания.

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Новость обсудили в сообществе издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Комментирующие осудили произошедшее и указали на то, что это своеобразная проверка реакции общества.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поколение, избежавшее мыловарни, чтит своего мыловарителя», — написал Сергей.

«Да что же творится в стране? Мужику за герб СССР на футболке условный срок впаяли. За Георгиевскую ленту — срок. А за убийцу миллионов человек на футболке — ничего», — отреагировал Валерий М.

«Мою бабулю примерно в таком возрасте как эта… в Германию в рабство свезли в товарном вагоне. Люди, что с Вами?» — спросил один из читателей.

Немецкие солдаты в захваченном украинском селе. Июль 1941

«Интересно, у этого существа на кассе действительно в черепушке вместо серого вещества коричневое? Или оно — жертва современного образования и просто не знает, что там изображено? А родители, дедушки, бабушки есть у этой кикиморы? Жители Запорожья (!!!), как вы допускаете такое?.. Все и всё знают. Это проверка на реакцию населения», — спрашивает Ольга Б.

«Это фактически то же самое, что произошло в Киеве 9 мая, где один из коричневых зиганул. Заметил один человек эту футболку. Остальные, я так понимаю, спокойно отоваривались, и их ничего не смущало?» — поинтересовалась Anna T.

«И это Запорожье! Сколько людей увидели эту «красоту» и что она «не знала»? А когда покупала, думала, что это голливудский актёр или певец? Нет, у девочки мозгов нет и никто не спросил, где она их потеряла, а коллектив? Директор? Что, всё так и надо?» — спросила Валентина Ф.

«Фашизма на Украине нет. На футболке казак из Сечевых стрельцов. Он просто с бодуна усы *ерово постриг», — с сарказмом добавил читатель под псевдонимом Россия Империя.

«Все больше людей оскотиниваются. Невежество давно стало нормой», — отметила Ирина К.

Немецкие солдаты обыскивают дом в селе на Украине. Сентябрь 1941

«Господи, почему они все такие колхозники. Она же кассирша, с кем она себя ассоциирует?» — не понимает Ярослав Щ.

«А ЕС, как и в 30-е годы прошлого века, ничего не замечает или ищет свой интерес в этом…» — написал SaveAndBurn.

«Девочка мечтает вступить в гестапо и работать в концлагере», — добавил Витя К.

«Капец, куда смотрят ее родители?» — поинтересовалась Галина М.

«Странно, а что Запорожье уже в Галицию переместилось? Там вроде адекватное население, или галичанские нацики их вытеснили?» — не понимает Лариса В.

«Для нацистского государства это норма», — отреагировал один из читателей.

«Чего вы понимаете? Это прямое указание на то, кого в Украине надо считать героем», — отметил Евгений З.

«Плюют в прошлое — будет страшное будущее», — пишет Жанна З.

«По любому, если ей померить череп циркулем, она не подойдет по евростандартам и стандартам НАТО», — написал Sergi.

«Ей никто не рассказывал, что происходило с девушками её возраста во время оккупации гитлеровцами. Надеюсь, она останется жить в своей стране», — добавил Oleg S.

«Малолетка, которая пропускала уроки истории, хотя у нас сейчас такую хрень пишут в учебниках — жесть», — отметила Евгения Б.

«Это результаты жизни по принципу «моя хата с краю». Все СМИ и телеканалы молчали, когда в стране раскручивалась сказка про «войну с Россией» и что Путин «нападёт». А потом появились неприкасаемые «ветераны АТО», активисты. И вот вам результат — хлебайте полной ложкой, не обляпайтесь», — отреагировал Sleepy Joe.

«Её бы в Германию и посадить за кассу в таком наряде. Схлопотала бы там хороший срок. А у нас все можно…» — подытожила Любовь Г.

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