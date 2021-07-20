После 2024 года Украина рискует остаться без газа в том случае, если через ее территорию будет транспортироваться настолько минимальный объем газа, что Украина не сможет «брать» газ из «трубы». Об этом 20 июля заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала НАШ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

«[У «Турецкого потока»] не те объемы по сравнению с «Северным потоком». «Южный поток» не является конкурентом газотранспортной системе Украины, даже если брать месторождения газа, с которых газ будет из России поставляться… У нас прямая конкуренция между нашей ГТС и «Северным потоком»… Проблема заключается в том, что мы… не понимаем, что… скоро у нас закончится история с «европейским газом». Миф, который в 2015 году придумал Яценюк, о том, что мы покупаем мифический «европейский газ». Те, кто разбирается, как работает газотранспортная система,… знают, что на самом деле мы брали [российский] газ из транзитной трубы и выдавали его за европейский…» — отметил эксперт.

По мнению эксперта, после окончания действующего контракта с Газпромом Россия будет транспортировать через территорию Украины настолько минимальное количество газа, что Украина может в итоге остаться без газа.

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«Суть заключается в следующем, у нас контракт с Газпромом… до 2024 года. Там есть определенные объемы, которые Россия должна прокачивать, я думаю, они будут прокачивать. А потом… Россия скажет «мы будем качать газ через «Северный поток», через «Южный поток», а через вас мы будем качать какое-то минимальное количество», из которого мы не сможем брать здесь [газ] в Украине, — и в итоге окажется, что у нас нет газа… Наша ГТС сделана так, что мы можем брать [газ], когда [он] идет с России на Запад. Поэтому окажется в итоге, что у нас просто нет газа…» — пояснил он.

Utg.ua Украинская ГТС

Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Некоторые отметили, что «Турецкий поток» конкурирует с южной веткой украинской ГТС. Иные не понимают, что Украине мешает договориться с Россией и покупать у нее газ напрямую и не переплачивать за него.

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«Персонаж совсем не в теме… «Турецкий поток» — прямой конкурент южной ветки ГТС, мощность 31 миллиарда кубов, обеспечивает газом Турцию, Болгарию, Сербию, Словакию, Венгрию, раньше эти страны получали газ через ГТС. Виртуального реверса из Словакии теперь не будет, как и денег за транзит 30 миллиардов кубов. Транзит-2020 — 65 миллиардов, транзит-2021 — 40 миллиардов, это и есть «Турецкий поток» в действии…» — отметил Михаил К.

«Корнейчук не всё договаривает! «ТП» — конкурент (и конкретный) одному из направлений украинской ГТС — южному (Харьков, Днепр, Кривой рог, Одесса —Приднестровье, Молдова, Болгария, Румыния, Турция)!!! Это, во-первых, немалый транзит газа. Во-вторых, все эти области Украины физически зависят от транзита, не будет транзита — не будет в местных газовых сетях газа и давления и т. д.!» — считает Саша.

«А представьте другой ракурс всей этой истории с прокачкой газа. Денежку вам переводят в полном объёме, как за всю предполагаемую прокаченную кубатуру, но натурально газ как таковой не качают вовсе. И начинается вся эта катавасия, к примеру, в октябре. Я, конечно, понимаю, что, с точки зрения «торгаша», это — абсурдная ситуация. Интересно, как в этом случае будет звучать преамбула иска «Нафтогаза» к Газпрому в Стокгольмском арбитраже?» — с сарказмом добавил Роман Е.

Tmarki Верховный суд в Стокгольме, Швеция

«От же ж беда какая! А просто купить газ у России? Ни (Нет. — М.Р.)? Гиднисть (достоинство. — М.Р.) не позволяет, мы ж «воюем». Про транзит прямые переговоры вести с Газпромом дозволяет гиднисть? Пользоваться исключительно русским газом и платить за него России, пусть даже деньги передаёт из рук в руки Словакия, дозволяет гиднисть? А пользоваться газом и вести переговоры о покупке не дозволяет гиднисть? И ведь целая европейская… нация верит в такую… [ерунду] и платит безропотно тройную цену. Да, да, всё розумием (понимаем. — М.Р.), война же ж с «агрессором». И ведь верят!» — отреагировал Vl. Go.

«Воду в Крым перекрыли, и нормально, не хотят «агрессору» воду давать, а если РФ перекроет газ, то вселенский вой поднимется… Перекрыть, и пусть у Турции покупают», — пишет Борис Ж.

«Никто не оставит вас без газа. Сколько закажете для себя, столько и получите. Просто халява транзитная уйдет. Ведь как-то другие страны живут без транзитной трубы. У вас море, развивайте туризм. Перестаньте орать «Весь мир с нами». И народ к вам потянется…» — подытожила Тамара Х.

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