«А просто купить газ у России?» — Украина обсуждает риск остаться без газа
После 2024 года Украина рискует остаться без газа в том случае, если через ее территорию будет транспортироваться настолько минимальный объем газа, что Украина не сможет «брать» газ из «трубы». Об этом 20 июля заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала НАШ.
По мнению эксперта, после окончания действующего контракта с Газпромом Россия будет транспортировать через территорию Украины настолько минимальное количество газа, что Украина может в итоге остаться без газа.
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Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Некоторые отметили, что «Турецкий поток» конкурирует с южной веткой украинской ГТС. Иные не понимают, что Украине мешает договориться с Россией и покупать у нее газ напрямую и не переплачивать за него.
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«Персонаж совсем не в теме… «Турецкий поток» — прямой конкурент южной ветки ГТС, мощность 31 миллиарда кубов, обеспечивает газом Турцию, Болгарию, Сербию, Словакию, Венгрию, раньше эти страны получали газ через ГТС. Виртуального реверса из Словакии теперь не будет, как и денег за транзит 30 миллиардов кубов. Транзит-2020 — 65 миллиардов, транзит-2021 — 40 миллиардов, это и есть «Турецкий поток» в действии…» — отметил Михаил К.
«Корнейчук не всё договаривает! «ТП» — конкурент (и конкретный) одному из направлений украинской ГТС — южному (Харьков, Днепр, Кривой рог, Одесса —Приднестровье, Молдова, Болгария, Румыния, Турция)!!! Это, во-первых, немалый транзит газа. Во-вторых, все эти области Украины физически зависят от транзита, не будет транзита — не будет в местных газовых сетях газа и давления и т. д.!» — считает Саша.
«А представьте другой ракурс всей этой истории с прокачкой газа. Денежку вам переводят в полном объёме, как за всю предполагаемую прокаченную кубатуру, но натурально газ как таковой не качают вовсе. И начинается вся эта катавасия, к примеру, в октябре. Я, конечно, понимаю, что, с точки зрения «торгаша», это — абсурдная ситуация. Интересно, как в этом случае будет звучать преамбула иска «Нафтогаза» к Газпрому в Стокгольмском арбитраже?» — с сарказмом добавил Роман Е.
«От же ж беда какая! А просто купить газ у России? Ни (Нет. — М.Р.)? Гиднисть (достоинство. — М.Р.) не позволяет, мы ж «воюем». Про транзит прямые переговоры вести с Газпромом дозволяет гиднисть? Пользоваться исключительно русским газом и платить за него России, пусть даже деньги передаёт из рук в руки Словакия, дозволяет гиднисть? А пользоваться газом и вести переговоры о покупке не дозволяет гиднисть? И ведь целая европейская… нация верит в такую… [ерунду] и платит безропотно тройную цену. Да, да, всё розумием (понимаем. — М.Р.), война же ж с «агрессором». И ведь верят!» — отреагировал Vl. Go.
«Воду в Крым перекрыли, и нормально, не хотят «агрессору» воду давать, а если РФ перекроет газ, то вселенский вой поднимется… Перекрыть, и пусть у Турции покупают», — пишет Борис Ж.
«Никто не оставит вас без газа. Сколько закажете для себя, столько и получите. Просто халява транзитная уйдет. Ведь как-то другие страны живут без транзитной трубы. У вас море, развивайте туризм. Перестаньте орать «Весь мир с нами». И народ к вам потянется…» — подытожила Тамара Х.
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