Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Соединенные Штаты и Германия урегулировали спорные вопросы относительно завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщило 19 июля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

«Ситуация выглядит хорошо», — сообщил один из собеседников агентства.

По его словам, переговоры властей США и Германии после встречи американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель «позволят достичь решения в ближайшие дни».

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Другой источник отметил, что достигнутые договорённости позволят окончательно избежать санкций санкций против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Ранее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль сообщал, что переговоры властей Германии и США по урегулированию разногласий вокруг проекта строительства «Северного потока — 2» продолжаются.

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