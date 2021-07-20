Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Украину и Польшу посетит советник государственного департамента США Дерек Чолле. Об этом сообщила 19 июля пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

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20−21 июля чиновник прибудет в Киев, а 21−23 июля посетит Варшаву для «укрепления стратегической ценности отношений США с Украиной и Польшей».

В целом Чолле намерен обсудить ход реформ на Украине и в Польше, а также ситуацию вокруг трубопровода «Северный поток — 2».

Представитель США намерен встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также бизнесменами, чтобы обсудить восстановление экономики Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский дипломат Олег Шамшур призвал власти страны до последнего противостоять запуску «Северного потока — 2».

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