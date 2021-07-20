В 2019—2020 годах из военно-воздушных сил (ВВС) Украины уволились около 140 лётчиков-испытателей. Об этом заявил представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко. По его словам, в 2021 году из ВВС планируют уйти ещё около 40 лётчиков по причине низкой заработной платы.

Цитата из м/ф «Икар и Мудрецы». Реж Федор Хитрук. 1976. СССР Икар

Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили на странице издания «Шарий.net», а также на странице депутата Рады Антона Полякова (в социальной сети Facebook). Многие отметили, что, вероятно, в стране нет столько самолетов и, по всей видимости, такое число летчиков на Украине, где остались самолеты, сконструированные еще в СССР, не нужно. Иные отметили, что средства, которые выделяются на развитие вооруженных сил, вероятнее всего, разворовываются, а украинский народ вводится в заблуждение.

«Я Вам больше скажу, какое-то время находилась у Васильковского участка (авиабаза Васильков. — М. Р.), там, где военные самолеты летают. Так вот, последние 3−4 года они стали значительно меньше летать, а самолеты — модернизированные советские еще 70-х — 80-х годов, которые сегодня неконкурентоспособны. А тут и заводы бы пригодились, и инженеры, дабы выпускать свое, собственное, но мы это потеряли», — написала Наталия М.

«Нам каждый день вливают в уши, как у нас всё хорошо, что у нас самая лучшая армия, хорошие зарплаты военным и всё остальное, а что по факту? Это все ложь, деньги тупо воруют, а нас принимают не за людей, а за стадо», — пишет Олесь Г.

«Смерть наших мальчиков на самолете (трагедия с самолетом Ан-26 в Харьковской области — М. Р.), который должен быть давно списан, яркий тому пример. Нашу авиацию убивают в прямом смысле этого слова», — добавила Ульяна П.

Mvs.gov.ua Детали самолета на месте крушения Ан-26 ВВС Украины

«Зато у высшего командного состава морда трескается от напряжённых ратных будней… Голодают и недоедают — бедные и обездоленные!..» — с сарказмом добавил Volodya M.

«Зачем им на старье жизнью своей рисковать?!» — отреагировал Сергей П.

«Боевых или испытателей? Когда у нас последний раз самолёт какой-то новый выпустили, который надо было бы испытывать? В «проклятом совке»?» — поинтересовался Den R.

«Самолетов штук 20−30 на всю страну, которые еще могут летать, а летчики на тренажерах всё время «летают» за копейки», — добавил Игорь К.

«Самолетов столько нет, чтобы летать. А потом эти летчики или в Россию, или в Белоруссию уедут работать», — отметил Олег Г.

«Надоело каждый раз тянуть спичку, кому можно полетать. Лётчиков много, самолётов мало», — добавил читатель под псевдонимом «Улун Пуэр».

«А есть на чём летать? Своих самолетов нет, все… с советских времен», — пишет Оксана М.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВВС Украины

«Интересно получается. Украина, утопая в долгах и с разбитой экономикой, тратит последние ресурсы на закупку оружия. А те, кто это оружие должен использовать, — увольняются. КПД военных расходов — 0%», — отметил Никита Д.

«Ужасно читать, как можно остаться без летчиков. Там много вопросов. Мало самолетов, налеты малые. При СССР авиация несла боевые дежурства по всему Союзу, в том числе и бомбардировщики, и налетов хватало, а так, на стенде, — это не живой полет. Жаль, что с армией такое, самолётов нет, кораблей нет, танк один в этом году выпустили, гражданскую авиацию загубили, два завода «Антонов» ничего не выпускают», — написал Иван Егорович О.

«Я что-то не понимаю. Мы же десятки миллиардов тратим на вооружение. Нам же все стратегические партнёры деньги и технику дают! Мы же в НАТО хотим! У нас же два последних президента с пеной у рта кричат «армия»! Как так-то? А я вам скажу, как так. Просто надо меньше…[лгать] и… [красть]», — подытожил на своем телеграм-канале депутат Рады Антон Поляков.

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