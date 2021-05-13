Харьков, Украина, , 14:57 — REGNUM Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили основную причину, по которой в районе Чугуева Харьковской области разбился самолёт Ан-26. Об этом сообщил 13 мая начальник следственного отдела ГБР Вадим Приймачок во время брифинга.

По его словам, причиной трагедии стало решение руководителя полётами чугуевского аэродрома, который разрешил самолётам взлетать «конвейерным способом» ради экономии времени и топлива.

«Такие разрешения происходили в течение последних четырёх полетов перед трагедией, что, фактически, привело к тому, что во время захода на последний взлёт, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно», — сказал представитель ГБР.

Приймачок отметил, что руководство Харьковского национального университета Воздушных сил проводило совместную подготовку штурманов и пилотов, регулярно допуская перегрузку машин.

«В нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолёта вместо определенных нормативами 10 курсантов-штурманов в салоне самолета находилось аж 20, то есть в два раза больше», — сообщил он.

Представитель ГБР добавил, что в самолёте должны были находиться ещё два курсанта, но по счастливой случайности они не полетели.

Кроме того, командир воздушного судна не имел права осуществлять ночной полёт, поскольку не выполнял подобные полёты в течение 11 месяцев, а помогать ему отправили двух курсантов четвёртого курса, которые не полностью прошли курс подготовки.

«Все эти действия… смешивание экипажей…, превышение их количества во время полётов, осуществление взлётов конвейером — делались с целью экономии времени на полёты, а также экономии топлива, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программ подготовки лётчиков и штурманов», — подытожил Приймачок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи предъявили обвинения в авиакатастрофе командующему воздушными силами ВСУ, начальнику Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, командиру воинской части А4104 и его заместителю, заместителю командира воинской части по лётной подготовке и руководителю управления полётами на аэродроме «Чугуев».

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