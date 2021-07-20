Мирослава Романенко, 20 июля 2021, 09:46 — REGNUM Украина за тридцать лет независимости пришла к тому, что на сегодняшний день страна не может произвести качественный миномет, а для нужд армии страна закупает в Болгарии просроченные советские боеприпасы. Об этом 19 июля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Золотарев.
За тридцать лет украинской независимости, по словам эксперта, Украина пришла к тому, что в стране технологически не в состоянии сделать качественный миномет, а просроченные боеприпасы советских времен Украина закупает в Болгарии. Эксперт также отметил, что от распродажи оружия, доставшегося Украине после распада СССР, по скромным подсчетам было получено 32 млрд долларов.
Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Среди комментирующих были те, кто отметил, что вооружение (и не только) в СССР производилось силами не одной УССР, а, как правило, нескольких союзных республик. Иные указали на то, что у украинской власти нет цели строить страну, а ее цель иная — разворовать оставшееся, потому армия власти не нужна.
«Украина сняла сливки со всего СССР. Отсюда и украинский нацизм, чтобы обосновать право украинцев кинуть россиян при развале СССР», — пишет Zen Yan.
«Авианосцы мы делали. Да, у вас теперь даже патронного завода нет», — добавил Игорь Б.
«Я офигеваю. РФ была вся в долгах после развала [СССР]. Крах полный был, все долги СССР были на России. В итоге мы выбрались. А те, кто вышел чистыми и с наследством хорошим, в итоге оказались в полном дерьме и продают все, что им подарили, и при этом все виноваты. Нет слов, одни маты», — отреагировал один из читателей.
«А по-другому и быть не могло. Я ещё при Союзе срочную служил и хорошо помню, кто такие украинские прапорщики и многие офицеры. Даже смеялись, что им надо форму с одним левым погоном вводить чтобы таскать ворованное на правом плече было удобнее. Всё до ридной хатыночки. Если при Союзе ещё как-то их сдерживали, то при самостийности стало некому. Все тащили всё. И сейчас тащат», — отметил Vlad V.
«Давайте я вам страшную вещь скажу, а с чего вы взяли, что то, что у вас было, это благодаря вам, вот ушли русские — и ничего создать вы больше не можете», — написал Павел К.
«Какие удобные формулировки: «наследство СССР», «сняли сливки с советской армии»… А что на самом деле? На самом деле Украина присвоила военное имущество ударных армейских частей, расположенных на её территории, которые были созданы силами всего Союза на случай войны с Западом… Украина присвоила складские запасы, созданные на случай затяжной войны, рассчитанные на вооружение армии в 3 миллиона человек… Украина присвоила военные объекты, к которым не имела никакого отношения, в том числе базу ЧФ (Черноморского флота. — М.Р.) в Севастополе, пыталась (к счастью, неудачно) присвоить Черноморский флот и хранившееся на её территории ядерное оружие. Украина не с советской армии «сливки сняла», она нагло обокрала весь бывший СССР. Именно это оружие Украина продавала и разворовывала 30 лет, естественно, что ни о каком производстве в такой ситуации речь не шла», — написал Михаил К.
«Не озвучивает, хотя, думаю, понимает, основную причину — нет на Украине государственной элиты, не нужно независимое государство Украина украинской клановой элите. Потому политика «украсть и смыться» — а не «построить и владеть». Потому и армия не нужна», — добавил Alex R.
«Ну, будьте честными до конца. Все, что вы называете «мы когда-то делали», производилось в Украинской СССР. И не силами ее самой, а в кооперации с другими союзными республиками. Ну не было в Украине полного цикла производства какого-либо вооружения! Либо ей это поставлялось уже в готовом виде, либо она получала необходимые комплектующие из других республик. В СССР этим целый Госплан занимался: где, кто и что производит, кто собирает, куда отправляет. И когда на Украину свалилась «незалежность», руководство поняло, что теперь надо или самим все это делать, а значит строить соответствующие заводы, либо получать из других уже теперь государств. И на то, и на другое, кроме мозгов, нужны охренительные деньги. Вкладывать. А хотелось, наоборот, — получать. И начали дерибан всего, что только можно и нельзя. Длящийся уже 30 лет… Скоро Зеленский будет речь по этому поводу произносить. И перечислять «достижения». И обязательно скажет, что добились независимости от «агрессора». Что украинская армия — первая в Европе. Ну на крайняк — вторая. И «защищает» ее от России. И подтверждая его слова, может быть, даже пролетит самолет. Военный. Или два. Вдалеке. Чтобы «западные партнеры», которые и так все знают, не видели, что он еще при СССР сделан», — отметил Сергей К.
«Прямо говорите, не стесняйтесь, что пора закругляться с проектом «Украина». Не сбылось…» — отреагировал Сергей Г.
«Украинцы по сей день продают оружие и в Африку, и в Азию и т. д…» — пишет Alexander B.
«А ведь Украина могла быть самым сильным игроком в Европе, ну, а теперь, как нищие, с протянутой рукой просит помощи у тех, кто так долго боялся всей этой мощный группировки и против чего было создано НАТО», — подытожил один из читателей.
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Напомним, в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что харьковский танковый завод имени В. А. Малышева за десять лет (с 2009 по 2019 годы) построил всего лишь один танк, в то время как в советское время харьковский завод производил по 900 танков в год.