20 июля 2021 | Время чтения 6 мин

В сети обсудили заявление украинского политолога Андрея Золотарева о том, что Украина за тридцать лет независимости пришла к тому, что на сегодняшний день страна не может произвести качественный миномет, а для нужд армии страна закупает в Болгарии просроченные советские боеприпасы.

Мирослава Романенко, , 09:46 — REGNUM Украина за тридцать лет независимости пришла к тому, что на сегодняшний день страна не может произвести качественный миномет, а для нужд армии страна закупает в Болгарии просроченные советские боеприпасы. Об этом 19 июля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Упряжка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина «сняла сливки» с советской армии. Ведь сюда выводилась группа советских войск из Германии, южная группа войск. А это были как раз ударные, полностью укомплектованные части, вооруженные на тот момент самым современным оружием советской армии… 700 тысяч человек группировка вооруженных сил, по-моему, более чем показательна… На тот момент мы выглядели даже лучше, чем сухопутные части российской армии», — сказал он.

За тридцать лет украинской независимости, по словам эксперта, Украина пришла к тому, что в стране технологически не в состоянии сделать качественный миномет, а просроченные боеприпасы советских времен Украина закупает в Болгарии. Эксперт также отметил, что от распродажи оружия, доставшегося Украине после распада СССР, по скромным подсчетам было получено 32 млрд долларов.

«Но за 30 лет что мы получили?.. Технологически сегодня мы не можем сделать качественный миномет. А это технологический уровень… восьмидесятилетней давности… Мы… покупаем в Болгарии… советскую просрочку (боеприпасы)… Мы входили в десятку крупнейших торговцев оружием… 32 млрд долларов, по самым скромным подсчетам, было получено от распродажи оружия», — отметил он.

Заявление политолога обсудили на YouTube-канале «Наш». Среди комментирующих были те, кто отметил, что вооружение (и не только) в СССР производилось силами не одной УССР, а, как правило, нескольких союзных республик. Иные указали на то, что у украинской власти нет цели строить страну, а ее цель иная — разворовать оставшееся, потому армия власти не нужна.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Украина сняла сливки со всего СССР. Отсюда и украинский нацизм, чтобы обосновать право украинцев кинуть россиян при развале СССР», — пишет Zen Yan.

«Авианосцы мы делали. Да, у вас теперь даже патронного завода нет», — добавил Игорь Б.

«Я офигеваю. РФ была вся в долгах после развала [СССР]. Крах полный был, все долги СССР были на России. В итоге мы выбрались. А те, кто вышел чистыми и с наследством хорошим, в итоге оказались в полном дерьме и продают все, что им подарили, и при этом все виноваты. Нет слов, одни маты», — отреагировал один из читателей.

«А по-другому и быть не могло. Я ещё при Союзе срочную служил и хорошо помню, кто такие украинские прапорщики и многие офицеры. Даже смеялись, что им надо форму с одним левым погоном вводить чтобы таскать ворованное на правом плече было удобнее. Всё до ридной хатыночки. Если при Союзе ещё как-то их сдерживали, то при самостийности стало некому. Все тащили всё. И сейчас тащат», — отметил Vlad V.

«Давайте я вам страшную вещь скажу, а с чего вы взяли, что то, что у вас было, это благодаря вам, вот ушли русские — и ничего создать вы больше не можете», — написал Павел К.

«Какие удобные формулировки: «наследство СССР», «сняли сливки с советской армии»… А что на самом деле? На самом деле Украина присвоила военное имущество ударных армейских частей, расположенных на её территории, которые были созданы силами всего Союза на случай войны с Западом… Украина присвоила складские запасы, созданные на случай затяжной войны, рассчитанные на вооружение армии в 3 миллиона человек… Украина присвоила военные объекты, к которым не имела никакого отношения, в том числе базу ЧФ (Черноморского флота. — М.Р.) в Севастополе, пыталась (к счастью, неудачно) присвоить Черноморский флот и хранившееся на её территории ядерное оружие. Украина не с советской армии «сливки сняла», она нагло обокрала весь бывший СССР. Именно это оружие Украина продавала и разворовывала 30 лет, естественно, что ни о каком производстве в такой ситуации речь не шла», — написал Михаил К.

Танк Т-64БМ «Булат» (сс) spoilt.exile

«Не озвучивает, хотя, думаю, понимает, основную причину — нет на Украине государственной элиты, не нужно независимое государство Украина украинской клановой элите. Потому политика «украсть и смыться» — а не «построить и владеть». Потому и армия не нужна», — добавил Alex R.

«Ну, будьте честными до конца. Все, что вы называете «мы когда-то делали», производилось в Украинской СССР. И не силами ее самой, а в кооперации с другими союзными республиками. Ну не было в Украине полного цикла производства какого-либо вооружения! Либо ей это поставлялось уже в готовом виде, либо она получала необходимые комплектующие из других республик. В СССР этим целый Госплан занимался: где, кто и что производит, кто собирает, куда отправляет. И когда на Украину свалилась «незалежность», руководство поняло, что теперь надо или самим все это делать, а значит строить соответствующие заводы, либо получать из других уже теперь государств. И на то, и на другое, кроме мозгов, нужны охренительные деньги. Вкладывать. А хотелось, наоборот, — получать. И начали дерибан всего, что только можно и нельзя. Длящийся уже 30 лет… Скоро Зеленский будет речь по этому поводу произносить. И перечислять «достижения». И обязательно скажет, что добились независимости от «агрессора». Что украинская армия — первая в Европе. Ну на крайняк — вторая. И «защищает» ее от России. И подтверждая его слова, может быть, даже пролетит самолет. Военный. Или два. Вдалеке. Чтобы «западные партнеры», которые и так все знают, не видели, что он еще при СССР сделан», — отметил Сергей К.

«Прямо говорите, не стесняйтесь, что пора закругляться с проектом «Украина». Не сбылось…» — отреагировал Сергей Г.

«Украинцы по сей день продают оружие и в Африку, и в Азию и т. д…» — пишет Alexander B.

«А ведь Украина могла быть самым сильным игроком в Европе, ну, а теперь, как нищие, с протянутой рукой просит помощи у тех, кто так долго боялся всей этой мощный группировки и против чего было создано НАТО», — подытожил один из читателей.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Читайте также: Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Напомним, в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что харьковский танковый завод имени В. А. Малышева за десять лет (с 2009 по 2019 годы) построил всего лишь один танк, в то время как в советское время харьковский завод производил по 900 танков в год.