На Украине для футбольных клубов станет обязательным размещение на форме нацистских лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!». Отмечается, что это будет обязательным уже в новом сезоне, причем как для чемпионата страны, так и для других турниров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слава Украине. Национализм

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Новость обсудили на YouTube-канале «Факты ICTV», а также в телеграм-каналах «Первый независимый» и «Наглый». Многие выразили свое несогласие с обязательным размещением данных лозунгов на форме футбольных клубов Украины, отметив, что спорт и политику смешивать нельзя.

«У нас золотой середины нет, то в цвета флага туалеты и мусорки повыкрашивают, то лозунги на трусах пишут! Перебор полный!» — написала Yana 23 041 991.

«Хоть одно хорошее действие, сделанное под этим слоганом? Что-то, кроме ненависти и войны. Может, создали что-то или добились какого-то впечатляющего результата, да хотя бы просто дерево посадили?» — поинтересовался Денис Г.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия На свалке

«Это тем, кто судостроительный завод в Николаевеубил слава? Или чему слава? 30 лет незалежности — чего мы добились? К сожалению, славы нет совсем…» — добавил Arthur.

«Хайль Гитлер» теперь будет на футболке и свастика?» — отреагировал Дима Я.

«Скоро останутся одни вышиванки и речëвки», — пишет Luydmila.

«А что герои-то защищают? Землица-то уже продана!» — отметил Вася П.

«От страны уже, кроме кричалок и флажков, ничего не осталось?» — спрашивает Дима Я.

«Уже тошнит от этого всего, хочу на Луну и не видеть всех вас с вашей мовой и вечным выпрашиванием кредитов, и криками на каждом шагу, что мы независимы и Путин… кругом и «руки кремля». Достали!» — эмоционально отреагировал один из комментирующих.

«Перестал интересоваться нашим футболом из-за таких… и тех, кто на футбол ходит поорать матюки», — отметил Сергей.

«А ведь на Евро-2012 ездили дончане во Львов и львовяне — в Донецк. И никакого… «чемодан-вокзал» («чемодан — вокзал — Россия» — слоган, который на Украине после 2014 года применим ко всем, кто, в частности, не согласен с антиконституционным переворотом в стране и выступал за добрососедские отношения Украины с Россией. — О. П.) и не было… Тварьё майданное страну раскололо, и как ее склеить — вопрос», — отреагировала Ирина.

«А самое главное, лет через тридцать вы будете благодарны за то, что Крым не ушёл америкосам, бритишам и туркам. И будет он общим, нашим», — добавила Галина.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пропаганда «райской жизни»

«Футболисты играть стали лучше? Быстрее бегают? Мы Евро выиграли? Вот и весь ответ», — отметила Елена Д.

«Не! За «эту» Украину я лично болеть не буду. Достали уже так своим упоротым патриотизмом…» — добавил Suren M.

«Украинский футбол и так мало кто смотрит, а теперь еще меньше будут смотреть, и я не исключение — уже минус один. И такие, как я, еще будут. Просто из принципа, потому что футбол — это политика, если это го*но еще будет на футболках в еврокубке, тогда вообще перестану футбол смотреть. Политика душит спорт, на который зрители ходили — и от зрителей был доход. Теперь украинский футбол станет нищий. Сволочи. В церковь влезли, в спорт влезли, куда ни лезут — все портят этими грязными руками, патриоты с*аные», — отреагировал Dober.

«Не за горами… тату на лбу, идиоты пока до этого не додумались, но ещё у них есть время», — отметил Николай Н.

«Бандеровские лозунги. Совсем уже оскотинились», — отреагировал Александр.

«С таким подходом делайте отбор на соревнования по-другому. Берете, например, [скандальную украинскую писательницу Ларису] Ницой. По-украински говорит, «героям слава» говорит — все, сразу посылайте на Олимпиаду по гимнастике. Это же самое главное у тупоголовых. Нельзя смешивать политику и спорт», — отметил Igor S.

«Нашей власти проще на футболках картинку нарисовать, чем что-то делать для мира и процветания Украины!» — подытожила Елена М.

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