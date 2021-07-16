16 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что на Украине национальный совет по телевидению назначил проверку телеканала «Интер» из-за трансляции советских фильмов.

Мирослава Романенко, , 19:55 — REGNUM На Украине национальный совет по телевидению назначил проверку телеканала «Интер» из-за трансляции советских фильмов. В нацсовете установили, что за период с 28 июня по 11 июля была зафиксирована трансляция телеканалом 11 советских фильмов: «Карнавал», «Пираты ХХ века», «Огарева, 6», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Собачье сердце», «Маленькая Вера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Гараж» и «Служебный роман».

Пророков Б. Фашизм — враг культуры. 1939

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Уточняется, что «среди их создателей (актеров, режиссеров и тому подобное) есть лица, которые на государственном уровне признаны создающими угрозу национальной безопасности».

Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели изданий «Страна.ua», «Шарий.net» (в Facebook и «ВКонтакте»). Многих возмутила данная новость. Особое внимание люди обратили на то, что была запрещена экранизация повести Михаила Буглакова «Собачье сердце».

Роман Карцев в роли Швондера Цитата из х∕ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

«Ну почему, почему я в свои 66 лет должна доживать жизнь при этих недоделках? Это же вредители! Так у меня хоть половина жизни коту под хвост, а внуков жаль. Как жить им без достоинства, без морали, без устоев, без гордости за свою страну. Оставьте нас в покое, не мешайте нам жить», — эмоционально отреагировала Alla O.

«Это произведение («Собачье сердце — М. Р.) очень похоже на сегодняшнее положение дел в Украине, поэтому и запрещают! Швондеры и Шариковы пришли!» — добавил Валерий Д.

«Швондеры не любят, когда их по телевизору показывают», — отреагировала Marina P.

«Кому с кривой рожей захочется смотреть в зеркало…» — добавил Пётр Ч.

«Ну да, «Собачье сердце» для наших Шариковых опасный фильм. Наш гарант очень похож на Швондера», — пишет Вячеслав Викторович Е.

«Им профессор не нравится? Ведь именно о них он говорит», — отреагировала Lana B.

«Как сказал профессор Преображенский: «Всё, пропал дом…» — написала Iren Borisovna P.

«Мы что же, прокляты кем-то, что живём в этом патриотично-угарном бедламе…» — отреагировал Vovan N.

«О… «Собачье сердце» — особо опасный фильм для современной Украины!» — отреагировала Ольга З.

«А потомки Шарикова больше ни на что не способны!» — пишет Вера М.

«Ничего себе… То кричат, что Булгаков — только украинский писатель, и «агрессор» не имеет права называть его своим, то запрещают киношедевры по его произведению, снятые еще в СССР… Все «логично», — добавил Валерий Н.

«Профессор Преображенский предупреждал, а мы думали, то другое», — отметила Наталья П.

«Разруха у них в головах, и психушки закрыты, вот и результат. Булгаков таки все предвидел!» — отреагировала Вера Р.

«Вот никаких газет и не читайте» [Цитата из х∕ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

«Ой, а шо такое? Рoгульё (рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) узнало себя в Шарикове?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Улун Пуэр.

«Опасный фильм. В нём показано, что если с утра до вечера распевать революционные песни, вместо того, чтобы работать, в стране наступает разруха», — отметил Василий А.

«Собачье сердце» за документалку о себе приняли?!» — спросил Павел С.

«Эти фильмы старше того государства, которому они якобы угрожают. Объясните это тем идиотам…» — подытожил Антон Л.

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