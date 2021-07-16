У компании, которая зарабатывает на сдаче коммерческой недвижимости в аренду, с июля 2021 года — новый собственник. Им стал Анатолий Сердюков, чьи данные идентичны данным бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Косвенно факт, что бизнесмен и экс-министр — это один и тот же человек, подтверждает то, что до него владельцем была Галина Пузикова — родная сестра бывшего чиновника. ИА REGNUM выяснило, чем ещё владеет Анатолий Сердюков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Скамья

Напомним, Анатолий Сердюков — уроженец Краснодарского края. В разные годы занимал руководящие и значимые посты в межрайонной инспекции №1 Министерства РФ по налогам и сборам по работе с крупнейшими налогоплательщиками Санкт-Петербурга, был главой ФНС РФ. В 2007—2012 годы возглавлял Министерство обороны РФ.

По данным ТАСС, Сердюков был женат на дочери Виктора Зубкова, который ранее занимал пост главы российского правительства.

Сердюков покинул пост министра обороны в 2012 году на фоне громкого коррупционного скандала о хищениях в подведомственной министерству компании «Оборонсервис». По делу он проходил свидетелем.

Помимо этого, Сердюков на сегодня числится членом правления госкорпорации «Ростех», возглавляемой Сергеем Чемезовым, и фигурирует на странице Ростеха как индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации (с 2015 года), а также зампредседателя ООО «Союз машиностроителей России».

Kremlin.ru Анатолий Сердюков

В декларации за 2020 год Сердюков указал доход 117,53 млн рублей и доход супруги — 79,11 млн рублей. Также в декларации фигурировал доход несовершеннолетнего ребёнка — 2,37 млн рублей. У четы Сердюковых — обширные активы в виде недвижимости, включая квартиру во Франции общей площадью 89 кв. м. Супруга Сердюкова имеет нежилые объекты, рядом с которыми стоит отметка, что это «имущество, используемое в предпринимательской деятельности».

Бизнес «по наследству»?

13 июля 2021 года в ЕГРЮЛ появилась запись, что собственником ООО «Союзинвест» из Москвы стал Анатолий Эдуардович Сердюков. Фирма работает на рынке недвижимости с ноября 2005 года. До Сердюкова владельцем была Галина Эдуардовна Пузикова, чьи данные совпадают с данными сестры бывшего министра обороны Сердюкова.

Возвращаясь к активам Сердюкова.

Бывший актив сестры, перешедший в его владение с июля 2021 года, — «Союзинвест» был исполнителем 22 госконтрактов на общую сумму более 553 млн рублей. Все они связаны со сдачей недвижимости в аренду и деятельностью, с нею связанной. Заказчик 21 контракта — УФНС России по Москве. Например, 1 июня 2021 года был заключен контракт на 61,6 млн рублей со сроком исполнения до 30.06.2023 года на аренду нежилых помещений общей площадью 4054,5 кв. м по Волгоградскому проспекту, 42 корпус 26. Помещения используются для размещения сотрудников налоговой службы и принадлежат компании «Союзинвест». Чистая прибыль ООО по итогам 2020 года составила 76,899 млн рублей против чистой прибыли в 2019 году — 83,439 млн рублей.

У «Союзинвеста» есть 24% доли в строительном ООО «Союзстройсервис» из Анапы. Последнее было создано в августе 2016 года. Основной владелец — Андрей Жуков, имеющий обширные бизнес-активы также в Ленинградской, Калужской областях, Санкт-Петербурге. Ряд его предприятий связан с лесоперерабатывающей промышленностью. На сайте Минобороны ранее был некий Андрей Жуков — руководитель ведомственного санатория в Анапе. Возможно, тёзка, а возможно, и нет.

И «Союзинвестом», и «Союзстройсервисом» управляет ООО «Центр управления недвижимостью», которое принадлежит Ольге Нигу. Под управлением ЦУН также и фирма «Капиталинвест» Юлии Багиевой, которая была владельцем «Союзинвеста» до Пузиковой. Помимо этого, Багиева — совладелец ООО «Управляющая компания ЗУУ», которой она владеет совместно с Дмитрием Артяковым, чьи данные совпадают с данными сына экс-губернатора, председателя правительства Самарской области Владимира Артякова, и Александром Сергеевичем Чемезовым. Последний также является директором компании, а его данные совпадают с данными сына главы Ростеха Сергея Чемезова, с которым работает экс-министр Анатолий Сердюков.

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Defense.gov Анатолий Сердюков

Помимо уже перечисленных активов, за Анатолием Сердюковым числится доля в 50% в ООО «Ордынка 40» из Санкт-Петербурга, которое создано в 2015 году для вложений в ценные бумаги. Владельцем 49% является Оксана Александровна Савельева, чьи данные совпадают с данными дочери главы правления банка «Санкт-Петербург» Александра Савельева, с которым она к тому же имеет общий актив — «Балтстар», который владеет 1% доли в «Ордынке 40».

А в некоем ООО «Совет директоров» вместе с Савельевой фигурирует и Сергей Анатольевич Сердюков, чьи данные совпадают с данными сына Анатолия Сердюкова. Этот же человек владеет в банке «Санкт-Петербург» напрямую 5,7% акций (к уставному капиталу) и еще 2,7% через ООО «Инвестпроект», единственным собственником которого является. 2,7% доли в этом же банке имеет Сергей Матвиенко, чьи данные совпадают с данными сына председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

У Сергея Сердюкова в активе также — 100% доли в фирме по недвижимости «Крафт» и статус ИП в той же отрасли.