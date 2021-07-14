Украина и Китай подпишут соглашение о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины. Уточняется, что данная договорённость была достигнута в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

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Новость обсудили на YoTube-канале «Факты ICTV», на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Наглый». Часть комментирующих выразили опасения, что граждане КНР скупят украинские земли, ввиду открытия рынка земли с 1 июля. Иные также выразили мнение, что граждане Украины вряд ли станут массово ездить в Китай. Некоторые скептические отнеслись к информации о том, что будет установлен безвизовый режим с КНР.

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«Какой Китай??? А как же аллергия на серп и молот???» — отреагировал читатель под псевдонимом Дядя Саша.

«Безвиз с коммунистическим Китаем? А как же декоммунизация?» — также задался вопросом Владимир П.

Андрей Грук ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

«Сначала подо*рал китайцам с «Мотор Сичью», а теперь в гости приглашает. О, это так по-украински…» — пишет Анатолий К.

«Ну и отлично. Как по мне, Китай — замечательный партнёр, который может улучшить нашу экономику», — отметил Алексей Б.

«Ну теперь китайцы заполонят Украину и скупят всю землю Украины. И забрать у них уже ничего не получится», — добавил Serega P.

«В целом всё правильно делает Зеленский. Только билеты до Китая дорогие, мало украинцев смогут позволить себе отдых в Китае», — написал Sergio S.

«Вот люди пишут «ура, можно будет в Китай поехать». Нет, это китайцы сюда приедут», — отметил Gennadiy Y.

«Китай никогда не даст безвиз. Ни у одной страны мира нет безвиза с Китаем. А вот земли в Украине скупить, — это только дайте отмашку. Все купят за один день», — отреагировал Vladimir S.

«Китайцы кидал не любят. И если там о чем-то и договорились, то Зеленский должен будет мехом вовнутрь вывернуться. Ща «Мотор Сичью» опять трясти начнут», — добавил Bolo Yang.

«Интересно почитать будет сообщение китайской стороны о разговоре. А вообще, безвиз у нас давно действовал. Визы не были нужны при посещении до трех суток многих городов КНР…» — пишет Дмитрий Н.

«Виза в Китае существует для всех стран, в том числе и для России. Безвиз есть только на острове-курорте Хайнань. Так о чём там Зелик (Зеленский — М .Р.) договорился? О том, что есть и так», — добавил один из читателей.

«Ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что на Украину играют в карты. Никому она не нужна. Европу, США, Россию уже тошнит от Киева. Вот теперь Китай с разрушенных зданий ещё таблички скрутит», — написал Vladimir N.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Так если власти поют оды коммунистическому Китаю, может, пора возвращать Коммунистическую партию Украины вместе с П. Н. Симоненко (лидер запрещенной на Украине КПУ — М. Р.)!!!» — отметил Александр Николаевич.

«А с кредиторами китайскими уже подружились? Долги отдали?» — подытожил вопросом Геннадий М.

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Напомним, ранее Шевченковский районный суд украинской столицы принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций акционерного общества «Мотор Сич».