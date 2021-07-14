Киев, 14 июля 2021, 11:03 — REGNUM Украина и Китай подпишут соглашение о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Как сообщается, данная договорённость была достигнута в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином.
Напомним, ранее в офисе Зеленского сообщили, что стороны также обсудили реализацию инфраструктурных проектов на территории Украины.
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