Киев, , 12:34 — REGNUM Шевченковский районный суд украинской столицы принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций акционерного общества «Мотор Сич», сообщили 20 марта в пресс-службе службы безопасности Украины.

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Имущество передали в управление украинскому агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

В украинской спецслужбе напомнили, что главное следственное управление СБУ проводит досудебное расследование в отношении компании «Мотор Сич» по двум направлениям. Первое — относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу России (статьи 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины). Второе — в связи с возможными нарушениями законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций (статьи 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, 29 января Владимир Зеленский ввел санкции в отношении компаний и физических лиц из Китая, купивших украинское предприятие «Мотор-Сич». 11 марта глава совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о принятии решения о национализации компании «Мотор Сич».

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