Николаевский окружной административный суд подтвердил правомочность отмены решения местного горсовета «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве», сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Часть комментирующих отметили, что если жители русскоязычного города Николаева не протестуют, значит, их, вероятно, устраивает такое положение дел.

«Ну, это равносильно, что во Львове отменить украинский», — написал Глеб Д.

«Значит, надо сделать русский государственным… У [уполномоченного по защите государственного языка Тараса] Креминя задание разделить Украину», — добавила Miroslava S.

«Следующий шаг — носить табличку на шее «русский» и кланяться «хозяевам» с Галичины», — отреагировал Александр Б.

Евреи в принудительных лагерях. 1941

«Значит, николаевцев это устраивает, ведь не вышли же на массовые протесты, не стали защищать свой родной язык», — пишет Сергей С.

«Прослушку по домам ставьте, чтоб даже думать на великом не пытались», — отметила Svetlana F.

«Так долго боролись с российским наследием, что не заметили как прос*али страну. Осталось всю землю продать европейским друзьям и всем дружно поехать батрачить в Польшу», — добавила Fire Girl.

«Где пикеты против уничтожения русского языка? Все смирились, не понимая, какие последствия будут в будущем. Киев», — написала Светлана.

«Ну и кого… победили? Николаевцев? Да как говорили на русском, так и будут говорить. А это пиррова победа (выражение, обозначающее в данном случае ситуацию, при которой победа в итоге ведёт к общему поражению. — О. П.). Победа дураков», — отметила Любовь Г.

«Даже не расстроилась я, какой уж язык, когда и страны-то уже нет…» — пишет Людмила З.

«Дожимайте, дожимайте… У любой пружины есть предел сжатия. Чем сильнее дожмете, тем быстрее и стремительнее получите ответку. Только вам она ох как не понравится», — отреагировала Natali.

«Да в любой магазин просто зайти и послушать на кассе покупателей — и сразу поймешь, что больше 80% людей общаются на русском. Бедные продавцы — только и выучили «я вас витаю» (я вас приветствую. — О. П.) да «будь ласка» (пожалуйста. — О. П.), а в более серьезном разговоре сразу на русский переходят. Впрочем, это камень не в нациков, а в русскоговорящих. Все зады поджали и пытаются что-то ломаное из своего рта выплюнуть», — пишет Игорь П.

«Ну так там недавноликвидировали юридически судостроительный завод, последнее, наверно, что было из крупной промышленности. А зачем тогда в Николаеве русский язык? Коровам хвосты крутить мовы вполне достаточно», — добавил Sergey S.

Konstantinus Николаевский судостроительный завод. Николаев. Украина

«А кто эти города создавал, украинцы хоть помнят???» — поинтересовался Pasha M.

«Да, зря князь Потемкин Таврический столько сил, знаний, ресурсов приложил, чтобы появился этот город и стал центром кораблестроения Российской империи. Всё уничтожили…» — ответила Валентина Б. на вопрос Pasha M.

«Если бы николаевские «депутаты» сообщили о своих задумках до выборов, то в Николаеве были бы другие депутаты, как, впрочем, и президент…» — подытожил Sergey B.

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