13 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что русский язык не является собственностью России, а языковой вопрос, по его мнению, — сугубо политический.

Мирослава Романенко, , 17:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России, а языковой вопрос, по его мнению, — сугубо политический. Об этом украинский лидер заявил в ходе форума «Украина.30», сообщает «112 Украина».

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Украины сообщил, что во время одной из поездок по стране спорил с людьми, которые говорили, что те, кто на Украине говорит на украинском языке, воюют с теми, кто говорит на русском. Украинский президент отметил, что за Украину погибли много русскоязычных граждан Украины, а языковым вопросом якобы манипулирует Российская Федерация.

«Русский язык — не собственность России. Я так считаю», — сказал Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Наглый» и «112.ua». Также заявление Зеленского оценили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие задались вопросом: если тема русского языка политизирована, то почему бы на Украине не сделать русский язык (родной для миллионов граждан) вторым государственным.

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«Поэтому в Украине закрывают русские школы и запрещают говорить на нем? Президент и страна — неадекватные», — написал Stas1.

«Смотрим на Прибалтику. Там это все обкатывалось в 90-е», — добавил Дмитрий Н.

«Так наши нацисты очень жалеют, что в Украине не получилось как в Прибалтике нагнуть русскоязычных. Что русскоязычные получили гражданство», — ответил Дмитрию Н. Олег Н.

Украинские националисты spoilt.exile

«Ага… Политический, точно. Так как политики проблему создают, раздувая истерию в СМИ, поддерживая радикалов-националистов, закрывая русские школы, запрещая говорить по-русски на работе, оставляя 5% вещания и ещё не счесть сколько всего… Всем русскоязычным это очень «нравится», потому никаких проблем нет. Политический вопрос — созданный политиками», — отреагировала Elena.

«У нас полстраны по-русски говорит, так… [чего] нельзя сделать русский вторым государственным? В Финляндии, где 6% населения — шведы, шведский язык является одним из государственных. Нет… у нас же всех ломают через колено», — написал Константин П.

«Украинский менее конкурентоспособен. Поэтому русский и не делают [государственным]. Это называется государственный протекционизм», — ответил Константину П. Саул ибн И.

«Русский язык не является собственностью России, но мы его запрещаем потому, что это язык «оккупанта». Что… происходит?! Что это за шизофрения?» — не понимает Иван.

«Пусть… [Зеленский] докажет это и сделает его вторым государственным. А может, даже первым! Чтобы точно показать, что язык не является собственностью РФ…» — отметил Влад.

«Ну тогда пусть отменит дискриминацию русскоязычных граждан и уравняет их в правах с украиноязычными», — добавил Олег Н.

«Именно поэтому Зеленский делает с русским языком все, что захочет. Ограничивает использование. Запрещает обучение на родном для миллионов украинцев языке. И продолжает лгать на нём же», — отметил Levon V.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«А с какого это он решил, что может решать, кому какой язык принадлежит? Да и если в Украине русский — это не собственность России, то сделай его вторым государственным языком и верни русскоязычные школы. В противном случае он трепло», — пишет Сергей Петрович.

«Так в РФ его собственностью не считают и не говорят, «вам нельзя на нем говорить». Из статьи (вероятно, речь о статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». — М.Р.) даже понятно, что это один общий язык», — отметил Vinni.

«Почему русский язык не второй (первый) государственный в Украине в таком случае?» — поинтересовался Gennadii I.

«А-а… Так вот почему все русскоязычные школы перевели на украиноязычные, ну потом не удивляйтесь, что Крым и Донбасс никогда не возвратятся в Украину», — добавил Dicewer.

«Неправда! Русским языком манипулируют в Украине! Закрыв русские школы, резко упало качество образования. И это факт!» — отреагировала Людмила Б.

«Хотя бы честно признался. Элементарно можно было бы решить языковую проблему, сделав два государственных языка, и большая часть страны была бы довольна!» — добавил один из читателей.

«Оба-на!.. [Хорошо], русский язык — это собственность Украины! Так в чём тогда проблема, Зеленский? Вперёд и с песней, а то напомним вам 10-ю статью Конституции (в статье говорится, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». — М.Р.)», — пишет Света М.

Школьники Светлана Иванова © ИА REGNUM

«Зачем же извиняться за использование русского языка? По логике президента, он не берёт чужого в данной ситуации», — написал Vlad P., напоминая о случае, когда Владимир Зеленский просил прощение у журналистов за то, что переходил на русский язык.

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Напомним, ранее стало известно, что Николаевский окружной административный суд подтвердил правомочность отмены решения местного горсовета «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».