Николаев, Украина, , 14:27 — REGNUM Николаевский окружной административный суд подтвердил правомочность отмены решения местного горсовета «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«Учитывая, что Конституционным судом Украины в 2018 году указанный закон (О региональном статусе русского языка — ИА REGNUM) признан не соответствующим конституции Украины, для восстановления нарушенных интересов территориальной общины, прокурор вынужден был обратиться в суд с иском об отмене указанного решения органа местного самоуправления», — сказано в сообщении прокуратуры.

Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального было принято горсоветом Николаева в августе 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине лучше просто не поднимать, а также признал, что справедливость в этом вопросе найти очень сложно.

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