Николаев, Украина, 13 июля 2021, 14:27 — REGNUM Николаевский окружной административный суд подтвердил правомочность отмены решения местного горсовета «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального было принято горсоветом Николаева в августе 2012 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине лучше просто не поднимать, а также признал, что справедливость в этом вопросе найти очень сложно.
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