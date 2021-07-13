Пока пресс-службы президентов Белоруссии и России упражняются в позиционировании внезапного вылета Александра Лукашенко в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным как якобы заурядного явления, наблюдатели ищут ответ на закономерный вопрос: какими обстоятельствами вызвана спешка с личной встречей на высшем уровне?

Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Вряд ли Лукашенко внезапно вылетел в Санкт-Петербург, чтобы лично пожаловаться президенту России на «мерзопакостные 1,5 тыс. НКО», которые сам же и взращивал в процессе внутриполитической «белорусизации» и антироссийской внешнеполитической «многовекторности». На фоне белорусского государственного терроризма жалобы на некие силы, которые якобы «перешли к индивидуальному террору», выглядят нелепо. Публике предложено довольствоваться такими новостями переговоров, истинная повестка которых скрыта.

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Лукашенко всегда предпочитал решать серьёзные проблемы на высшем уровне, не доверяя механизмам, принятым в современных европейских демократиях. Он выстроил белорусскую политическую систему таким образом, что без его участия не решается ни один важный вопрос — будь то вопрос сельского хозяйства или транспортного сообщения с другими странами. Поэтому альтернатива личной встрече на высшем уровне — это долгие переговоры и согласования по пресловутому «испорченному телефону».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Во время нынешней встречи перечень тем может быть не столь широк, учитывая внезапность визита и кратковременность переговоров. Скорее всего, у Владимира Путина есть ответ на вопрос Александра Лукашенко.

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Очевидно и то, что руководитель другой части недостроенного Союзного государства с ограниченной легитимностью под давлением Запада привёз в Константиновский дворец предложения, которые могли бы заинтересовать президента России. Именно в Москве находится источник внешней поддержки пресловутого «режима Лукашенко», за счёт которой он до сих пор держится.

Лукашенко очень беспокоят западные санкции. Он желает, чтобы Россия могла компенсировать официальному Минску убытки — несмотря на то, что официальный Минск никогда ничем подобным в отношении России не занимался. Более того, Лукашенко всячески демонстрировал «многовекторность», которая в предыдущее десятилетие вылилась в откровенный «разворот на Запад».

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Показательным стал 2014 год, когда Лукашенко не только отказался признавать воссоединение Крыма с Россией, но и решительно поддержал правительство киевских мятежников. В том же году Запад ввёл санкции против России, на что Москва ответила своими санкциями. Союзное государство тогда продемонстрировало полную несостоятельность.

Лукашенко решительно отказался участвовать в ответных санкциях России, ссылаясь на то, что никто ему убытков не компенсирует. Осенью того же 2014 года Лукашенко с большим энтузиазмом анонсировал создание белорусского продовольственного офшора, который до сих пор насыщает российский рынок пресловутой «санкционкой» из ЕС и других стран.

Цитата из видео на YouTube Пересечение границы России и Белоруссии

Москва, однако, никогда не вела себя в отношениях с Белоруссией так, как официальный Минск позволял себе выстраивать отношения с Россией. Многие воспринимают это не как норму, а как слабость, провоцирующую «выбивать» новые уступки, новые кредиты и иные формы помощи «стратегическому партнёру», называющему себя при этом союзником.

В обмен на оказание помощи Лукашенко под предлогом оказания помощи Белоруссии российский лидер может актуализировать проблему реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Лукашенко сорвал подписание пакета «дорожных карт» экономической интеграции в формате союза в 2019 году. Под разными предлогами он затягивает их согласование и вывод на подписание в этом году.

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Однако у договора о Союзном государстве, который Александр Лукашенко подписал ещё с Борисом Ельциным, есть и другие измерения. Именно потому, что на них фактически наложено вето, Лукашенко ограничен в манёвре. Он может реанимировать пресловутые пять пилотных проектов промышленной интеграции, однако поезд давно ушёл и вряд ли они сильно заинтересуют Москву.

Vladimir Rodionov Президент РФ Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время подписания договора об образовании Союза России и Беларуси. Россия, Москва

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Единственное адекватное предложение, которое Лукашенко может сделать Путину в нынешней ситуации — полностью и без волокиты реализовать договор, подписанный почти четверть века назад. Тогда объединение России и Белоруссии выйдет на качественно новый этап и уже не потребует «ручного управления» для решения многих вопросов двусторонней или многосторонней повестки. Кроме того, реализация гуманитарного измерения союзной интеграции поможет официальному Минску наконец-то признать территориальную целостность Российской Федерации, а Александру Лукашенко — выполнить свои обещания.

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