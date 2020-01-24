Минск, , 14:16 — REGNUM «Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — заявил 24 января в Шклове (Могилёвская область) Александр Лукашенко.

Белорусский лидер уверен: «Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Белоруссию. Для чего они решили надавить — догадайтесь сами».

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В связи с этим он отметил: «Я не хочу быть последним президентом Белоруссии. Почётно быть первым, но последним быть я не хочу».

Он также заявил, что Россия якобы закрывает свой рынок продуктов питания для Белоруссии, отметив: «Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем».

Как сообщает госинформагентство БелТА, Лукашенко пригрозил: «Но ведь мы можем и ответить». Он напомнил: «Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя».

Конфликт с Россией, по словам Лукашенко, имеет политический контекст: «У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Белоруссию, пусть даже в нашей братской России».

«Я не хочу быть последним президентом Белоруссии. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», — сообщил он.

Лукашенко уповает на то, что в российском руководстве, возможно, «образумятся и вернутся к нормальным отношениям» и примут предложение Минска «работать с ними, но на равных условиях».

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