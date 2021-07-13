Сын бывшего генерального прокурора России, а ныне полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки — Артём, похоже, сделал ставку на золотодобывающий бизнес и добычу меди. Сын крупного государственного чиновника за год обзавелся не просто компанией, а получил под контроль целый холдинг в этой сфере, причём с соответствующими лицензиями. ИА REGNUM выяснило, какое отношение Артём Чайка имеет к крупнейшей золотодобывающей компании Магаданской области и добыче меди на Колыме, а также как среди его бизнес-партнёров оказалась госкорпорация, подконтрольная властям региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Kremlin.ru Юрий Чайка

Активы сына экс-генпрокурора

Остановимся подробнее на активах Артёма Юрьевича Чайки.

Из открытых источников известно, что он родился в Свердловской области, имеет юридическое образование и долю в московской адвокатской коллегии «Чаадаев, Хейфец и партнёры», соучредителями которой также числятся Леонид Хейфец, Владимир Григорьев, Сергей Сельков, Ксения Карпинская и Андрей Коновалов.

С 2017 года Артём Чайка также является президентом Международного конгресса промышленников и предпринимателей — организации, созданной в феврале 1992 года по инициативе деловых кругов из России, государств СНГ, Европы и Азии. Председатель совета этой общественной организации — Василий Тарлев, который в 2001—2008 годах был премьер-министром Молдавии.

В активе Чайки также 100% доли в челябинском ООО «ПНК-Урал», которое занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Доля с июня 2021 года заложена в «Промсвязьбанке». По открытым данным, уральское предприятие было поставщиком в свыше 80 госконтрактах на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Пресс-служба международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка

Из давних активов в бизнес-портфеле фигуранта также можно отметить ООО «Управляющая компания ПНК», созданное в 2014 году. Прописку фирме сменили в 2021 году на Москву. С января 2021 года возглавляет общество Алексей Коновалов. С июля 2020 года долю в 15% в компании имеет Сергей Царюк. Под управлением этой УК также находится АО «Первая нерудная компания» — крупный актив с 6 млрд рублей уставного капитала и более 2 тыс. работников.

На сайте АО уточняется, что оно объединяет 18 щебеночных заводов из разных регионов. Заводы представлены в Северной Осетии (Алании), которая входит в Северо-Кавказский федеральный округ, полпредом которого является Юрий Чайка. Есть заводы в Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Мурманской, Амурской, Челябинской, Оренбургской областях, Забайкальском, Красноярском, Приморском краях, Карелии. На сайте АО есть данные, что оно было создано на базе имущества ОАО «Российские железные дороги». Акционеры общества на сайте не фигурируют, но на июнь 2019 года, по открытым данным, почти 75% в фирме было у ООО «ПНК-Урал», которым с 2014 года владеет Артём Чайка, и 25% — у РЖД. В отчётности по итогам 2020 года доля компании «ПНК-Урал» также была основной.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Щебень. Самара

В списке активов Артёма Чайки есть также и доля в ООО «Конноспортивный клуб «Эльбрус» из Нальчика. Компания занимается разведением лошадей с 2008 года. Совладелец актива — Хажмурат Дышеков (владелец старейшего агрокомбината по выращиванию грибов и трюфелей), директор — Олег Шогенов.

Есть у бизнесмена Чайки в активе и совместное с Йозасом Мильтянисом предприятие по торговле топливом — ООО «Фобекс».

От некоторых компаний и долей в них Чайка избавился ранее.

Сын экс-генпрокурора Чайки вышел из бизнеса по железнодорожным перевозкам

Золотые и медные «рудники»

В январе-феврале 2020 года Артём Чайка стал владельцем сразу шести активов, учрежденных в сфере геологоразведки и разведочного бурения. Среди них — ООО «Аэрис», «Халько», «Недра-М, ООО «Геофизик М», «Электрум», «Экскафеа».

Пять из шести компаний изначально создавались в Калининграде, но в 2021 году им поменяли «прописку» на Москву и Подмосковье. Более того, в сентябре 2020 года совладельцем пяти фирм с долями по 25% стало АО «Корпорация развития Магаданской области», которое учреждено постановлением правительства Магаданской области от 23 декабря 2019 года. Доля участия Магаданской области в уставном капитале АО — 100%.

Одна из компаний Чайки и магаданской корпорации — ООО «Электрум» — в ноябре и декабре 2020 года получила как минимум две лицензии на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. В реестре участков недр уточняется, что лицензии действуют до ноября и декабря 2027 года соответственно. Речь идёт о магаданском участке Меренга и участке Хаханджа в Омсукчанском округе.

Андрей Куполов Поселок Дукат в Омсукчанском городском округе Магаданской области

Также в декабре 2020 года компания «Халько» получила три аналогичные лицензии в Магаданской области со сроком действия до 9 декабря 2027 года. Речь идёт об участках Усинский, Уптарский в Хасынском округе и участке Челябинский в Ольском округе.

Лицензии затрагивают месторождения меди.

Пятью активами, созданными в 2020 году, в которых есть доля магаданской госкорпорации, с апреля-мая 2021 года управляет ООО «Управляющая компания «Дальний Восток» (создано в 2015 году). С июня 2020 года Артём Чайка — единственный владелец этой УК. Директор — Наталья Нефедова.

Шестой актив под управлением УК «Дальний Восток» — это созданное в январе 2019 года АО «Региональная юниорная геологоразведочная компания (АО «РЮГК»). В марте 2021 года власти Колымы на официальном сайте сообщили, что некая РЮГК получила пять поисковых лицензий на геологическое изучение недр общей площадью около 500 кв. км. Три территории расположены в Ольском округе. Полевая разведка показала, что на участках есть зоны сульфидной минерализации, перспективные для открытия медно-молибденовых месторождений. В справке, размещённой к новости, сообщалось, что РЮГК была создана «по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова» для выявления объектов с промышленными запасами меди, молибдена, свинца, цинка, вольфрама и других металлов. Там же уточнялось, что базой для создания РЮГК стало старейшее золотодобывающее предприятие Колымы «Сусуманзолото» — «с последующим вхождением в акционеры правительства Магаданской области».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов

АО «Сусуманзолото», о котором идёт речь в сообщении магаданских властей, входит в десятку крупнейших золотодобывающих предприятий России и является крупнейшим золотодобывающим активом, добывающим золото из россыпей. Предприятие имеет 61 лицензию на право пользования недрами и осуществляет эксплуатацию россыпных и рудных месторождений золота на Колыме. На сентябрь 2020 года 65,2% акций «Сусуманзолота» принадлежало миллиардеру Владимиру Христову. В декабре 2020 года Forbes сообщил о смерти бизнесмена. Данные о новых акционерах золотого актива России публично пока не раскрывались.