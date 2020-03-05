Калининград, , 12:17 — REGNUM В бизнес-активе сына бывшего генерального прокуратура России, полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Артёма появилось шесть новых компаний, пять из которых оформлены в Калининградской области. Все фирмы учреждены в январе-феврале 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

11 февраля 2020 года в Москве было создано ООО «Аэрис». Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Наталья Нефедова (совладелица нижегородского строительного ООО «Легион»), а владелец 100% доли — Артём Чайка. Основной вид деятельности компании — геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Пять из шести компаний созданы в Калининграде. Все они учреждены в форме ООО с уставным капиталом 50 тыс. рублей для разведочного бурения. Везде Артём Чайка — единственный владелец со 2 марта 2020 года, хотя все пять юрлиц зарегистрированы 15 января 2020 года, и изначально учредителями были их руководители. Директором ООО «Халько» назначена Ирина Беляева, ООО «Геофизик М» — Владимир Батуровский, ООО «Недра М» — Константин Виноградов, ООО «Электрум» — Ирина Батуровская (совладелец калининградскго правового ООО «Юрикон»), а ООО «Экскафеа» — Дмитрий Горелов.

Напомним, в конце декабря 2019 года второй сын Юрия Чайки — Игорь соучредил совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» московское строительное ООО «Инжиниринг.РФ».

Тогда же Артём Чайка вышел из состава участников крупного железнодорожного оператора — ООО «Модум-Транс».