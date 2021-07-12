Офис президента Украины может предъявить правительству Германии список компенсаций, которые официальный Киев рассчитывает получить в связи с запуском в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило 12 июля издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

По данным журналистов, Украина рассчитывает получить денежную компенсацию в размере 2−3 млрд евро, кредитную линю Европейского союза ещё на 5 млрд евро и продление контракта с Газпромом на поставку газа через территорию Украины на 10 лет.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook, на странице издания «Страна.ua», а также на YouTube-канале издания «Страна.ua». Некоторые отметили, что намерение Киева требовать компенсацию после запуска СП-2 выглядят несколько странно. Иные отметили, что это некая наглость со стороны Украины.

«Странная логика. Покупатель сменил поставщика (путь транзита) и почему-то еще и должен оплачивать всё и старому поставщику (чтоб у него не было убытков). В бизнесе такое встречал кто-нибудь?! Так старый поставщик еще и выкатил целый список требований…» — написала Larisa Ivanovna.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Украина после распада СССР получила почти новую ГТС, по нулевому варианту, не обремененную долгами. ГТС в значительной мере была импортной. Трубы и КСки (компрессорные станции. — М.Р.) во многом немецкие, за которые советский народ заплатил валютой. Долги эти обслуживала Россия. Сейчас ГТС полностью выработала ресурс. После 40 лет труба раздувается от давления, как воздушный шарик, и металл подходит к пределу прочности. За 40 лет промыслы сместились на север. Путь через Балтийское море почти на 1000 км короче. Устаревшая, полностью выработавшая ресурс украинская ГТС теряет всякий смысл. Да и технологии ушли вперед. В СП давление в трубах под 280 атмосфер. Просить компенсацию — какая-то неслыханная наглость. Немцы это тоже прекрасно понимают», — отметил Антон Д.

«После боя кулаками не машут. Предупреждали, что труба пойдет на металлолом. Надо было совместными усилиями с Европой и Россией решать все вопросы полюбовно. Поздно пить Боржоми…» — добавила Валя Б.

«А этот кластер нам не подходит: немецкая сторона готова вложить миллиарды в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины, а также предложить Киеву вовлечение в проекты водородной энергетики и транзита в Европу водорода», — отметил Александр Я.

«Если продолжать платить за транзитные услуги, зачем Северный поток — 2? Одно исключает другое… России нужно продать, Германии — купить выгодно. Вот и вся арифметика», — отреагировал Валерий Н.

«Зеленский не задумывался, что его могут послать с такими предложениями?» — поинтересовался Александр.

«Турецкий поток отобрал 20% украинского транзита, слабо с Турцией пободаться?» — спросила Алла А.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

«Зеленскому перечитать бы А. С. Пушкина про старуху с корытом («Сказка о рыбаке и рыбке». — М.Р.). У той тоже хотелок много было», — добавила Мила М.

«Я бы на месте немцев дала им пинка! Иначе не отстанут», — отреагировала Таисия К.

«Кстати, может, что и получит. США уже склоняются к отмене части санкций с РФ, так что в обмен могут продавить и контракт, а то и какой-нибудь очередной Стокгольмский арбитраж», — отметил Валерий К.

«Что осталось от коммунистов — это труба, она их кормит. А новое строить они не в силах, хотят, чтобы кто-то построил, а они разрушили, разграбили, продали, как остатки СССР», — подытожил Tak Vot.

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