Берлин, , 09:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию встретился с премьер-министром федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия и главой Христианско-демократического Союза (ХДС) Армином Лашетом. Об этом сообщила 11 июля пресс-служба офиса президента Украины.

«Отдельное внимание собеседники уделили вопросу «Северного потока — 2». Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС», — сказано в сообщении офиса Зеленского.

Президент Украины рассказал немецкому политику о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, а также отметил важность поддержки следующим федеральным правительством Германии территориальной целостности Украины, а также вопросов евроинтеграции и вступления Украины в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики открыли массированный миномётный огонь в направлении посёлка Гольмовский, который находится на территории ДНР.

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