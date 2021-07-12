Берлин, 12 июля 2021, 09:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию встретился с премьер-министром федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия и главой Христианско-демократического Союза (ХДС) Армином Лашетом. Об этом сообщила 11 июля пресс-служба офиса президента Украины.
Президент Украины рассказал немецкому политику о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, а также отметил важность поддержки следующим федеральным правительством Германии территориальной целостности Украины, а также вопросов евроинтеграции и вступления Украины в НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики открыли массированный миномётный огонь в направлении посёлка Гольмовский, который находится на территории ДНР.
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