Берлин, , 15:48 — REGNUM Офис президента Украины может предъявить правительству Германии список компенсаций, которые официальный Киев рассчитывает получить в связи с запуском в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило 12 июля издание Der Spiegel.

По данным журналистов, Украина рассчитывает получить денежную компенсацию в размере 2−3 млрд евро, кредитную линю Европейского союза ещё на 5 млрд евро и продление контракта с Газпромом на поставку газа через территорию Украины на 10 лет.

По оценке издания, такие требования выглядят «достаточно амбициозно».

Напомним, ранее в правительстве Германии заявили, что позиция правительства страны по «Северному потоку — 2» остаётся неизменной и украинской стороне это известно. Заявление прозвучало на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в ФРГ.

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