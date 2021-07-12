Глава Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь заявил, что «после возврата» Крыма «в состав Украины» контрольные пункты въезда-выезда в Херсонской области переделают в «музей оккупации». Об этом украинский чиновник рассказал в программе «Неофициальный разговор» на государственном телеканале «Дом».

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь, площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014

"После возвращения Крыма в состав Украины контрольные пункты въезда-выезда Херсонской области преобразуют в музей оккупации. КПВВ — это временные сооружения, в которых в дальнейшем есть планы сделать музей оккупации, чтобы люди помнили и ценили то, что у них есть», — сказал он.

Читайте также: Соцсети: «На лай мелких шавок не отвечают». Крым ответил Киеву о депортации

Заявление чиновника обсудили на странице украинского издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Часть комментирующих отметили, что фраза «после возвращения Крыма» означает то, что этого музея в принципе не будет. Также некоторые отметили, что главными экспонатами музея нужно сделать те, что напомнят крымчанам о продуктовой блокаде, взрыве опор ЛЭП, в результате чего полуостров был оставлен без электроэнергии, а также о перекрытии Северо-Крымского канала.

«А главными экспонатами станут биты, цепи и обгаженные подштанники пассажиров «поездов дружбы», которые до Крыма так и не доехали, слава Богу, куски взорванных опор линий электропередач… Куски дамбы, которой перекрыли воду в Крым, ну и конечно, унитазы с катеров, затеявших провокацию в Керченском проливе», — написал Валерий Р.

Kremlin.ru Крымский мост

«Хорошо живут, проблем нет, одни музеи…» — отреагировал Владимир К.

«Ну хоть на билетах заработают. Можно еще открыть билетную кассу для оплаты проезда по Крымскому мосту», — иронизирует Dmitry L.

«Думаю, нужно на… российскую сторону границы организовать инфу о том, как Крым был без света, воды, продовольствия и прочих «радостей» неоккупационных властей-«защитников», — добавила Iryna P.

«Будут рассказывать про годы с 1941-го по 1944-й и с 1991-го по 2014-й?» — поинтересовался Artem B.

«Опять шарики запускать будут… В дурдоме все стабильно!!!» — пишет Роман Викторович.

«Лучше бы туалет приличный построили», — отметила Светлана Т.

«Так всего 30 лет оккупации прошло… Рано ещё для музея. Может, и музей не понадобится, так как Украина вернётся домой, в родную гавань — в Россию…» — отметил Евгений О.

«Вот сволочи! Главное, освоить деньги, а для этого что только не придумают», — отметила Алена В.

«А чего бы и нет. Создали же полицию Крыма в Херсоне, а прокуратуру Крыма в Киеве. Важные дела, наверное, расследуют в Крыму», — смеется Сергей Ж.

«Как я понимаю, главными экспонатами музея оккупации будут Крымский мост, Симферопольский аэропорт и трасса «Таврида»?» — спросил Sergej F.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Алушта

«Я что-то пропустил? А музей революции в Киеве уже открыли? Хотя вряд ли, просто нужен новый проект, под который можно деньжат слямзить», — добавил Валентин Валерьевич.

«А кульками (шариками. — М. Р.) шо, надоело Крым забрасывать?» — поинтересовалась Виктория В.

«После возврата Крыма…»… Тю… Это ж после дождичка в четверг, прямо перед ишачьей Пасхой, когда рак на горе свистнет… Ну деньги-то хоть прям щас выделят на это великое музейництво?» — поинтересовался Леонид С.

Читайте также: «А драпать до Киева не придётся?» — соцсети о «выселении» россиян из Крыма

Напомним, ранее вице-премьер «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма в состав Украины оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян.