11 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление главы комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель на угрозу депортации граждан России из Крыма в случае его «присоединения» к Украине.

Оксана Переможенко, , 15:54 — REGNUM Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал угрозу депортации граждан России из Крыма в случае его «присоединения» к Украине, о чём ранее заявил министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ», — сказал политик.

Политик также отметил, что полуостров «надежно защищен» и в составе Российской Федерации навсегда. Заявление украинской стороны о «возвращении» Крыма политик назвал «пустым сотрясением воздуха».

Заявление парламентария обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Некоторые отметили, что на подобные заявления с украинской стороны реагировать не стоит. Иные указали на то, что на Украине любят спекулировать на теме депортации крымских татар, но вместе с тем настаивают на выселении граждан России с полуострова.

Отчаявшийся клоун idleformat

«Давеча их барышня жалобно пела о депортации, и они с ней соглашались, что это ужас-ужас. Теперь это другое?» — поинтересовался Алексей Д.

«В вагонах, как когда-то коренных татар, будут вывозить?!» — спросил Даниил Г.

«Все прожекты политических украинцев по Крыму более всего напоминают сочинение на тему: «Как я потрачу 5 миллионов, когда выиграю в лотерею?». И самое забавное, что лотерейный билет они ещё не купили», — написал Сергей Т.

«Придёт время — с них спросят», — отреагировал Oleg F.

«А зачем всем и всегда отвечать на откровения дебилов??? Никто же не отвечает на лай мелких шавок!» — добавил Василий В.

«В этом и отличие от свидомых. Россия никого не высылала после присоединения. Под заявления таких же резниковых в 2014 году и завывания Джамалы (украинская исполнительница — О. П.). Таблетка для памяти: 21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму», — пишет Ирина Т.

«Зачем вообще реагировать на бредни такого клиента дурдома, как Резников? Человек-фейк, с фейковой должностью. Пустышка и пустозвон», — написал Alex E.

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«Не, ну неужели никто не обращает на это внимание? Насколько комичная ситуация! Ладно если бы ещё его звали не Алексей Резников, а какой-нибудь Мыкола Хохолко. Я бы ещё мог понять как-то его повесть про депортации и выдворение россиян. Но нет же, это говорит АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ!!! Это тоже самое, если бы, к примеру какой-нибудь Ашот Грузинидзе говорил про то, что всех грузин надо депортировать из Батуми», — отметил Борис М.

«Бывшая УССР за 30 лет так называемой незалежности по деградации всего пробила очередное дно по дороге в ад», — отреагировал Богдан С.

«Украинская власть живёт в каком-то своём придуманном мире. Там Крым оккупирован, там они ведут войну с Россией, там экономика на подъёме и весь мир им должен… Несчастные дураки», — подытожил Максим М.

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Напомним, ранее министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма в состав Украины оттуда будут депортированы 500 тысяч граждан России.