10 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление вице-премьера «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины Алексея Резникова о том, что после «возвращения» Крыма в состав Украины оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян.

Мирослава Романенко, , 16:02 — REGNUM После «возвращения» Крыма в состав Украины оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян, заявил в эфире телеканала «Украина 24» вице-премьер «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников. По словам чиновника, речь идет о тех, кто поселился на полуострове после 2014 года.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку (пограничные пункты — М. Р.), значит, они там находятся незаконно на той территории», — считает Резников.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала и страницы в социальной сети Facebook украинской журналистки Олеси Медведевой. Многие критически отнеслись к заявлению украинского чиновника.

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«Может пора уже из Украины выселить это «свидомое» меньшинство!?» — пишет читатель под псевдонимом Telema.

«Главное, чтоб поляки после развала Украины рогулей (рагуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) не депортировали», — добавил Юрий.

Плакат в поддержку референдума 16 марта 2014 года в Симферополе Bogomolov.PL

«Наши деды их не добили, к сожалению…» — отреагировал на слова Резникова Michael.

«Может сначала нужно сделать [так], чтобы оставшиеся в стране «не депортировались» за рубеж на заработки и проживание?» — спросил читатель под псевдонимом Lota.

«Какой Крым, в Крыму стоят ракеты ядерные, Чернобыль отдыхает если что», — написал Konstantin K.

«Как уже крымчане и донбассцы не могут дождаться возвращения, плачут по ночам в подушку, не едет ничего, ждут и ждут», — с сарказмом отметил Серж Ч.

«Ну почему же не от большого ума [делаются подобные заявления], если курсом нынешней политики господ, руководящих нынешней Украиной, является растаскивание и рассоривание того народа, который ВВ [Путин] называет единым. Все заявления имеют под собой довольно ясную и вполне прослеживаемую цель. Ничего не поменялось в этом плане», — пишет читатель под псевдонимом Философ.

«Резников правильно озвучивает отношение власти к «оккупированным» территориям — нахрена вы нам нужны, оставайтесь там, где вы есть. Лучше воевать и на этом иметь деньги, чем вкладываться на восстановление», — отреагировал Евгений Ш.

«Мне кажется, что Крым уже не вернётся на Украину. Однако есть всегда и реальная возможность Украине вернуться в Крым. Для этого нужна только искренняя дружба между Россией и Украиной», — отметил Рашид А.

«Ну нужно же ему что-то говорить и поддерживать образ «патриота», — добавил Валентин Ю.

«Как обычно, шкуру недобытого медведя уже поделили, рассказали всему миру с высокой трибуны, что они с ней сделают. А то, что медведь их за *опу хватануть может, и драпать, возможно, до Киева придется — это в голову не приходит», — написал Юрий Л.

«Уже плевать на этот бред. И если серьёзно, то хочется, чтоб отстали от Крыма, отвыкали от халявно доставшегося и случайно, признали реальность и не бредили», — подытожил Дмитрий В.

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