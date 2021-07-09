Россия якобы не сможет сохранить свою территориальную целостность, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится», — сказал он.

Данилов считает, что это произойдет из-за множества национальностей, которые живут в РФ и которые, по его мнению, «должны жить отдельно друг от друга».

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Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net», многие из которых отметили, что пока что хорошо видно, как распадается Украина. Также среди комментирующих были те, кто указал на то, что наглядным примером разделения по этническому и языковому признакам является Украина, которая рискует в дальнейшем из-за этого потерять другие территории.

«Россия в настоящее время… по условиям, обеспечивающим целостность государства, на порядок устойчивее СССР. Прежде всего, это связано с построением системы управления страной на основе федеративного устройства государства по лекалам европейских стран, США и прочих… Пугало «Украина» ярчайше продемонстрировало всем россиянам, что любое разделение страны по этническим, языковым, культурным и прочим признакам может обогатить только отдельные элитки. Государство это ослабляет, жизнь простых людей ухудшает, может привести к вооружённым конфликтам», — написал Dmitriy S.

Война в Донбассе. 2015

«А он в курсе, что Украина уже развалилась?» — поинтересовался Sergio M.

«Россия была, есть и будет: от Владивостока до Киева», — добавила Nata Natasha I.

«Товарищ ветеринар (глава СНБО Украины по специальности ветеринар — О. П.), ваше предназначение — заниматься осеменением скота, и не уверен, что сможете это сделать без причинения вреда оному. А РФ не развалится, пока в РФ Путин, в Чеченской Республике Кадыров, в Татарстане — тоже не крымские татары. У нас все нормально, за нас не переживайте, занимайтесь своей экономикой. А руководство в ближайшее время мы менять не собираемся. Не пейте много, фантазии ваши будут много реалистичнее», — пишет Ильшат С.

«Конечно «развалится». Да ещё так «развалится», что под обломками Украину лет 100 нужно будет откапывать. И остальным достанется. Литва, скорее всего, утонет в луже», — отметила Лариса П.

«Мечтать не вредно, скорее Украина развалится с помощью соседей и закона о реституции…» — написал Александр Геннадиевич С.

«Ну для того, чтобы развалилась, нужно Горбачева в президенты!» — иронизирует Вячеслав Л.

«Конечно, как новости ни включишь, то новый корабль, то новый музей, самолёт, ракеты, заводы, мосты и так далее. А что, интересно, в Украине создали, построили за последние пять лет?» — спросил Oleg F.

«Не о том думаешь, Данилов. Тут надо Украину спасать, чтобы не развалилась из-за вас и ваших решений на СНБО против политических оппонентов без суда и в нарушение конституции. Вы отдали Украину во внешнее управление американцам и англичанам, а сами применяете санкции к своим украинцам, неугодным вам, в нарушение конституции. Вы ее хоть раз-то читали?» — поинтересовался Константин З.

«Главное, чтобы обломками Украину не задавило», — отреагировал Саня К.

«Дайте Данилову очную ставку с Путиным. Интересно будет понаблюдать, что он будет говорить тогда», — отреагировал Ярослав С.

president.gov.ua Алексей Данилов

«Скажите кто-нибудь… «эксперту», что от Украины уже откололись три области. Разваливается Украина, а не Россия», — отметил Пётр В.

«Пока мы видим, как разваливается Украина. Кусок за кусочком уплывают», — пишет Александр К.

«Жаль, никто не спросил дурака, а что он думает о возможности сосуществования в одной стране, например, закарпатских венгров и крымских татар? Возможно ли такое, вообще, не развалится ли такая держава?» — подытожил Игорь Ш.

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Напомним, аналогичное заявление Данилов делал в июне 2020 года.