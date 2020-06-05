Киев, , 08:58 — REGNUM Во время правления беглого президента Украины Виктора Януковича, Украиной управляли граждане России, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 4 июня в интервью телеканалу «24».

"С прихода Виктора Фёдоровича [Януковича] на должность президента всё высшее руководство министерства обороны, СБУ, МВД и других организаций в нашей стране — это были граждане РФ», — считает Данилов.

По мнению чиновника, во время государственного переворота 2014 года на Украине прошло «очищение» указанных ведомств.

Глава СНБО Украины подчеркнул, что Россия является «искусственным образованием», к которому якобы не имеет никакого отношения Чечня и другие национальные республики.

«Это искусственное образование, которое в своё время было собрано так же под пулемётами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится», — сказал он.

Данилов спрогнозировал, что Россия 100% развалится при жизни нынешнего поколения.

Напомним, украинские власти не признают факт того, что на территории Донбасса идёт гражданская война, а Крым добровольно воссоединился с Россией. Украинские политики также отказываются признать причиной этих явлений вооружённый государственный переворот в Киеве 2014 года.

Массовую поддержку идеи воссоединения с РФ населением Крыма, которую показал референдум, а также массовое участие граждан Украины в вооружённой борьбе против захватчиков ВСУ в Донбассе украинская сторона полностью игнорирует.

Отметим, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь способствует выполнению Минских соглашений украинской стороной.

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