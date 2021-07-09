Киев, , 05:40 — REGNUM Россия якобы не сможет сохранить свою территориальную целостность, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 8 июля в интервью «24 каналу».

«Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится», — сказал он.

Данилов считает, что это произойдет из-за множества национальностей, которые живут в РФ и которые, по его мнению, «должны жить отдельно друг от друга».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля бывший депутат Рады Надежда Савченко заявила, что от Украины может остаться только небольшой осколок, либо украинские территории «просто заберут».

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