Крупный госконтракт Минпромторга РФ по схеме закупки «у единственного поставщика» получило юрлицо из дивизиона госкорпорации «Ростех» — АО «Концерн «Автоматика». Именно эта компания из структур, подведомственных Сергею Чемезову, поставит к предстоящим выборам депутатов Госдумы во все регионы РФ 19 тыс. стационарных металлодетекторов на избирательные участки. Сумма сделки превышает 4,1 млрд рублей. ИА REGNUM выяснило детали.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Правительство РФ своим распоряжением №1714-р от 24 июня 2021 года определило АО «Концерн «Автоматика» «единственным исполнителем» для закупок Минпромторга РФ по линии стационарных металлодетекторов в 2021 году. 29 июня 2021 года, опираясь на этот документ, представитель Минпромторга подписывает с концерном контракт на 4 158 150 000 рублей, по которому во все регионы России должна быть поставлена соответствующая продукция. 4 тыс. детекторов должны быть отправлены до 30 сентября 2021 года, а оставшиеся 15 тысяч — до 20 декабря 2021 года.

Фиксированная цена за одну единицу продукции по контракту составляет 218 850 рублей с учётом НДС. Размер аванса по контракту — 100% цены, то есть 4 158 150 000 рублей.

Для справки: в 2018 году этот же концерн активно закупал комплектующие для стационарных рамочных металлодетекторов. Например, в январе 2018 года прошла закупка у единственного поставщика 9 тыс. комплектов комплектующих на общую сумму 945 млн рублей. Каждый поставляемый комплект товаров должен был включать в себя полный набор комплектующих изделий, материалов и функциональных составных частей, необходимых для производства одного стационарного рамочного металлодетектора. Эдакий конструктор лего. В карточке тендера поставщик не указан, а в соответствующей графе «сведения о контрагенте» стоит отметка — «не указывается в соответствии с ЕПоЗ ГК «Ростех». Из протокола комиссии известно, что «единственный поставщик установлен в качестве субподрядчика (соисполнителя, поставщика) по государственному контракту / по договору с третьим лицом № 5/18-ГП от 26.01.2018 года».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Рамка металлодетектора

В марте 2018 года прошел по такой же схеме (у единственного поставщика, без указания исполнителя) «тендер» на «выполнение работ и оказание услуг, связанных со сборкой металлодетекторов, доставкой, установкой, гарантийным обслуживанием». Цена договора — 38,401 млн рублей.

В 2018 году концерн «Автоматика» из дивизиона «Ростеха» еще не один раз подписывал с неким единственным поставщиком многомиллионные контракты на поставку комплектующих и услуги сборки.

На сайте концерна производителем арочных металлодетекторов указано АО «КЭМЗ» из дивизиона «Автоматики». Возможно, что комплектующие и услуги закупались у него? Тогда это какое-то перекладывание из одного кармана в другой, право слово. А как же высказывания видных политдеятелей о том, что «цепочка от производителей продуктов до потребителей должна быть как можно короче«? Картина чем-то напоминает ситуацию с другим активом Ростеха, который закупал для аппаратов ИВЛ микросхемы в Китае.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

Возвращаясь к поставщику стационарных металлодетекторов для избирательных участков.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Концерн «Автоматика» учреждено путем реорганизации в форме преобразования в феврале 2012 года. По основному виду деятельности компания работает по линии научных исследовний и разработок. Уставный капитал — 12,2 млрд рублей. Директор с июня 2021 года — Андрей Моторко (владел долей в коммерческой компании по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием, фирма ликвидирована в 2013 году).

У концерна есть доли как минимум в четырёх ООО. Так, АО в ООО «Центр перспективных технологий» (разработка компьютерного программного обеспечения) принадлежит 25%. С апреля 2021 года 50% доли в этой же фирме имеет ООО «ЮЭСЭМ Маркировка», которое в свою очередь собственность — ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ», где 49% у миллиардера Алишера Усманова. В той же фирме есть доля и у другого российского миллиардера Владимира Скоча и его внучки Варвары (30% в целом). Сын Владимира — депутат Госдумы и ещё один фигурант списка Forbes. По данным Forbes, семья Скоч имеет долю в аэропорту Внуково.

Ещё 25% в ООО «Центр перспективных технологий» у компании «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого — члена общественного совета при ФНС России.

Скриншот сайта nalog.gov.ru Александр Галицкий

На сайте налоговой службы Галицкий фигурирует как член совета при Минцифре РФ, Совета Фонда Сколково и уточняется, что до того, как начать собственный бизнес, он «отвечал за разработку и внедрение компьютерных систем и программного обеспечения для спутников и космических кораблей, а также за системы цифровой связи и передачи данных для советской оборонной промышленности».

Помимо этого, АО «Концерн «Автоматика» владеет долями еще в трёх IT-компаниях. По данным с сайта, в составе концерна также предприятия Пензы, Самары, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калуги, Башкирии, Смоленска.

АО «Концерн «Автоматика» — собственность госкорпорации «Ростех», которую называют одним из крупнейших бенефициаров пандемии.

«Ковидные миллиардеры» — Чемезов сделал ставку на пандемию?

Напомним, возглавляет Ростех, состоящий из более чем 700 компаний, Сергей Чемезов, которого Forbes поместил на восьмое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов 2020 года.

У госслужащего Чемезова супруга является бизнесменом, как и двое из четверых детей. Так, например, Станислав Сергеевич Чемезов, чьи данные полностью совпадают с данными сына главы Ростеха, имеет обширный портфель предприятий. Одна из компаний — ООО «Финансовые инвестиции» была владельцем компании «Финансовые системы». В последнем активе Чемезов-младший владел долей 50%. Оставшаяся часть была у Тамары Мантуровой, чьи данные совпадают с данными матери министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Главы того самого ведомства, у которого теперь есть контракт на поставку крупной партии металлодетекторов на общую сумму 4,1 млрд рублей с компанией из дивизиона, подведомственного Сергею Чемезову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Ростеха Сергей Чемезов

Уже после того, как связи Мантуровых и Чемезовых стали достоянием общественности, фирма «Финансовые системы» была прикрыта. Её ликвидировали 25 июня 2020 года «путем реорганизации в форме преобразования». Правопреемником стало одноимённое АО, акционеры которого в открытых источниках не фигурируют.

В активе этого свежеиспечённого акционерного общества — компании «Вишнёвый сад» (денежное посредничество, совладелец — кипрская фирма DOCRAMUS INVESTMENTS LTD), винодельческая «Мантра», ООО «Морской порт Геленджик» и обанкроченное «Холидэй групп».

Компания «Мантра» в феврале 2021 года также учредила одноимённый торговый дом. А в строительной фирме «Морской порт Геленджик» с апреля 2021 года появились два новых совладельца — ООО «Галеон» (владелец — банк «Россия», ключевой фигурой которого называют Юрия Ковальчука) и ПАО «Банк ВТБ».

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