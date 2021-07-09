«Ростех» откусил 4 миллиарда от выборного пирога, но есть нюанс...
Крупный госконтракт Минпромторга РФ по схеме закупки «у единственного поставщика» получило юрлицо из дивизиона госкорпорации «Ростех» — АО «Концерн «Автоматика». Именно эта компания из структур, подведомственных Сергею Чемезову, поставит к предстоящим выборам депутатов Госдумы во все регионы РФ 19 тыс. стационарных металлодетекторов на избирательные участки. Сумма сделки превышает 4,1 млрд рублей. ИА REGNUM выяснило детали.
Правительство РФ своим распоряжением №1714-р от 24 июня 2021 года определило АО «Концерн «Автоматика» «единственным исполнителем» для закупок Минпромторга РФ по линии стационарных металлодетекторов в 2021 году. 29 июня 2021 года, опираясь на этот документ, представитель Минпромторга подписывает с концерном контракт на 4 158 150 000 рублей, по которому во все регионы России должна быть поставлена соответствующая продукция. 4 тыс. детекторов должны быть отправлены до 30 сентября 2021 года, а оставшиеся 15 тысяч — до 20 декабря 2021 года.
Фиксированная цена за одну единицу продукции по контракту составляет 218 850 рублей с учётом НДС. Размер аванса по контракту — 100% цены, то есть 4 158 150 000 рублей.
Для справки: в 2018 году этот же концерн активно закупал комплектующие для стационарных рамочных металлодетекторов. Например, в январе 2018 года прошла закупка у единственного поставщика 9 тыс. комплектов комплектующих на общую сумму 945 млн рублей. Каждый поставляемый комплект товаров должен был включать в себя полный набор комплектующих изделий, материалов и функциональных составных частей, необходимых для производства одного стационарного рамочного металлодетектора. Эдакий конструктор лего. В карточке тендера поставщик не указан, а в соответствующей графе «сведения о контрагенте» стоит отметка — «не указывается в соответствии с ЕПоЗ ГК «Ростех». Из протокола комиссии известно, что «единственный поставщик установлен в качестве субподрядчика (соисполнителя, поставщика) по государственному контракту / по договору с третьим лицом № 5/18-ГП
В марте 2018 года прошел по такой же схеме (у единственного поставщика, без указания исполнителя) «тендер» на «выполнение работ и оказание услуг, связанных со сборкой металлодетекторов, доставкой, установкой, гарантийным обслуживанием». Цена договора — 38,401 млн рублей.
В 2018 году концерн «Автоматика» из дивизиона «Ростеха» еще не один раз подписывал с неким единственным поставщиком многомиллионные контракты на поставку комплектующих и услуги сборки.
На сайте концерна производителем арочных металлодетекторов указано АО «КЭМЗ» из дивизиона «Автоматики». Возможно, что комплектующие и услуги закупались у него? Тогда это какое-то перекладывание из одного кармана в другой, право слово. А как же высказывания видных политдеятелей о том, что «цепочка от производителей продуктов до потребителей должна быть как можно короче«? Картина чем-то напоминает ситуацию с другим активом Ростеха, который закупал для аппаратов ИВЛ микросхемы в Китае.
Для справки: весной 2020 года «Ростех» правительственным решением назначили единым поставщиком медоборудования для борьбы с коронавирусом, в том числе и аппаратов ИВЛ. Только на медоборудование одному из холдингов концерна определили 5 млрд рублей. В целом речь шла о сумме в 13 млрд рублей.
Возвращаясь к поставщику стационарных металлодетекторов для избирательных участков.
По данным ЕГРЮЛ, АО «Концерн «Автоматика» учреждено путем реорганизации в форме преобразования в феврале 2012 года. По основному виду деятельности компания работает по линии научных исследовний и разработок. Уставный капитал — 12,2 млрд рублей. Директор с июня 2021 года — Андрей Моторко (владел долей в коммерческой компании по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием, фирма ликвидирована в 2013 году).
У концерна есть доли как минимум в четырёх ООО. Так, АО в ООО «Центр перспективных технологий» (разработка компьютерного программного обеспечения) принадлежит 25%. С апреля 2021 года 50% доли в этой же фирме имеет ООО «ЮЭСЭМ Маркировка», которое в свою очередь собственность — ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ», где 49% у миллиардера Алишера Усманова. В той же фирме есть доля и у другого российского миллиардера Владимира Скоча и его внучки Варвары (30% в целом). Сын Владимира — депутат Госдумы и ещё один фигурант списка Forbes. По данным Forbes, семья Скоч имеет долю в аэропорту Внуково.
Ещё 25% в ООО «Центр перспективных технологий» у компании «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого — члена общественного совета при ФНС России.
На сайте налоговой службы Галицкий фигурирует как член совета при Минцифре РФ, Совета Фонда Сколково и уточняется, что до того, как начать собственный бизнес, он «отвечал за разработку и внедрение компьютерных систем и программного обеспечения для спутников и космических кораблей, а также за системы цифровой связи и передачи данных для советской оборонной промышленности».
Помимо этого, АО «Концерн «Автоматика» владеет долями еще в трёх IT-компаниях. По данным с сайта, в составе концерна также предприятия Пензы, Самары, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Калуги, Башкирии, Смоленска.
АО «Концерн «Автоматика» — собственность госкорпорации «Ростех», которую называют одним из крупнейших бенефициаров пандемии.
«Ковидные миллиардеры» — Чемезов сделал ставку на пандемию?
Напомним, возглавляет Ростех, состоящий из более чем 700 компаний, Сергей Чемезов, которого Forbes поместил на восьмое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов 2020 года.
У госслужащего Чемезова супруга является бизнесменом, как и двое из четверых детей. Так, например, Станислав Сергеевич Чемезов, чьи данные полностью совпадают с данными сына главы Ростеха, имеет обширный портфель предприятий. Одна из компаний — ООО «Финансовые инвестиции» была владельцем компании «Финансовые системы». В последнем активе Чемезов-младший владел долей 50%. Оставшаяся часть была у Тамары Мантуровой, чьи данные совпадают с данными матери министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Главы того самого ведомства, у которого теперь есть контракт на поставку крупной партии металлодетекторов на общую сумму 4,1 млрд рублей с компанией из дивизиона, подведомственного Сергею Чемезову.
Уже после того, как связи Мантуровых и Чемезовых стали достоянием общественности, фирма «Финансовые системы» была прикрыта. Её ликвидировали 25 июня 2020 года «путем реорганизации в форме преобразования». Правопреемником стало одноимённое АО, акционеры которого в открытых источниках не фигурируют.
В активе этого свежеиспечённого акционерного общества — компании «Вишнёвый сад» (денежное посредничество, совладелец — кипрская фирма DOCRAMUS INVESTMENTS LTD), винодельческая «Мантра», ООО «Морской порт Геленджик» и обанкроченное «Холидэй групп».
Компания «Мантра» в феврале 2021 года также учредила одноимённый торговый дом. А в строительной фирме «Морской порт Геленджик» с апреля 2021 года появились два новых совладельца — ООО «Галеон» (владелец — банк «Россия», ключевой фигурой которого называют Юрия Ковальчука) и ПАО «Банк ВТБ».
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