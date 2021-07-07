Украине нужен исчерпывающий список реформ, которые позволили бы перейти к следующей стадии интеграции страны в НАТО. Об этом 7 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Вильнюсе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты (НАТО, Украина)

Украинский лидер отметил, что возглавляемое им государство готово ускориться и сделает всё возможное для быстрого проведения реформ.

«Мы будем и впредь делать всё, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с НАТО», — заявил президент Украины.

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Заявление Зеленского обсудили в социальной сети Facebook зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие отметили, что народ Украины против вступления страны в НАТО. Кроме того, по мнению некоторых, президент Украины своим очередным заявлением о стремлении страны в НАТО позорит страну. Были и те, кто напомнил, что в соответствии с украинской Конституцией государство Украина имеет внеблоковый статус.

«Скажите, а оно нам надо? А им оно надо? Зачем НАТО портить картину бедной и зачуханной Украиной? А нам, в случае вступления, быть вечно в напряжении из-за отношений России и Америки? Вот мне и кажется, что наши интересы полностью совпадают, это не надо ни нам, ни им… И только наша власть не устает биться лбом в закрытые двери», — добавила Татьяна М.

Цитата из х∕ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания У закрытой двери

«Что хочет Украина (народ) и что хочет власть — две большие разницы. Власть не замечает народ, а народу нет дела до власти. Живут в параллельных мирах», — отметил Сергей Г.

«Лучше бы побеспокоился о восстановлении мира на Донбассе!» — добавил Игорь Х.

«Получить четкий перечень реформ…» В смысле? А то, чем щас занимаются, это всё ещё не оно? Неожиданно…» — отреагировала Юля Ш.

«Там, где НАТО, там война! Президенту мало Донбасса? Ему нужно, чтобы пылала вся Украина?» — спросила Людмила Д.

«Как он не видит своего унижения? Так не только себя, но и всю страну унижает», — добавила Татьяна Анатольевна, указывая на частые заявления Зеленского о будущем членстве Украины в НАТО на фоне сигналов Запада о том, что Украину в альянсе в ближайшей перспективе не ждут.

«Обращайтесь к Шойгу, и он вам всё доходчиво и четко объяснит насчёт НАТО», — пишет Юрий Д.

«А ниче, что в Конституции написано, что Украина внеблоковое государство?» — спросила Ольга.

«Ой, не смешите, мадам. Там много чего написано. Например про русский язык, который обещают развивать и защищать. И что?» — ответил Ольге Валерий Ц.

Ngu.gov.ua Украинский военный. Донбасс

«У наших руководителей проблемы с мозгами? Сколько раз надо повторять, что Украину в ЕС и НАТО не возьмут?» — не понимает Сергей К.

«Тут проблема не с мозгами, а с деньгами. Ведь у них все счета там, и их держат на крючке, начиная от [первого президента Украины Леонида] Кравчука и его маленькой хатынки (маленького домика — М. Р.) в Швейцарии», — ответил Сергею К. Виталий Р.

«Мы 30 лет выполняем их установки, и где мы сейчас? Ниже плинтуса. Всё это лапша на уши. У них на нас другие планы», — подытожил Владимир П.

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Напомним, в НАТО заявили, что не могут предоставить Украине конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона с гарантией последующего вступления в альянс.