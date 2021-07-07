Киев, , 18:38 — REGNUM В НАТО заявили, что не могут предоставить Украине конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона с гарантией последующего вступления в альянс.

Соответствующее заявление специального представителя генсека НАТО Джеймса Аппатурая цитируют вечером 7 июля украинские СМИ.

Аппатурай подчеркнул, что «это так не работает», поскольку вступление в НАТО —это политическое решение, а не чисто технические критерии.

«Выполнение перечня условий само по себе недостаточно… Не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и альянс должен быть готов к расширению», — подчеркнул специальный представитель генсека НАТО.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен исчерпывающий список реформ, которые позволили бы перейти к следующей стадии интеграции страны в НАТО. До этого, 5 июля, заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что среди стран — членов НАТО в настоящий момент нет консенсуса относительно дальнейших шагов в ситуации с Украиной.