Вильнюс, 7 июля 2021, 13:14 — REGNUM Украине нужен исчерпывающий список реформ, которые позволили бы перейти к следующей стадии интеграции страны в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 7 июля в Вильнюсе.
Он отметил, что Украина готова ускориться и сделает всё возможное для быстрого проведения реформ.
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что Украине нужно чёткое видение того, как она может приблизиться к Евросоюзу и НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал «задачей-минимум» пересмотр тарифной части соглашения о евроассоциации до проведения саммита Украина-ЕС.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: Украина стремится обновить договор об ассоциации с ЕС