Вильнюс, , 13:14 — REGNUM Украине нужен исчерпывающий список реформ, которые позволили бы перейти к следующей стадии интеграции страны в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 7 июля в Вильнюсе.

Он отметил, что Украина готова ускориться и сделает всё возможное для быстрого проведения реформ.

«Мы будем и впредь делать всё, чтобы ускорить темп реформ, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина — НАТО. Но уже сегодня мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с НАТО», — сказал Зеленский.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что Украине нужно чёткое видение того, как она может приблизиться к Евросоюзу и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал «задачей-минимум» пересмотр тарифной части соглашения о евроассоциации до проведения саммита Украина-ЕС.

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