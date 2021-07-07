Санкции в отношении 100 собственных граждан ввёл Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщил секретарь организации Алексей Данилов. По словам чиновника, американские санкции распространяются на 130 человек, и трое из них уже умерли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Что касается (оставшихся) 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных мы сейчас получим дополнительную информацию от наших партнеров», — объяснил представитель совета.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Также новость обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие указали на то, что нормальное государство не вводит санкции в отношении своих граждан. Также комментирующие отметили, что таким образом официальный Киев демонстрирует свою зависимость от США.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

«Прикажут, так ещё и выпорют на конюшне…» — отреагировал Игорь И.

«Бей своих, чтоб чужие боялись — признак деградации страны», — добавил Leonid F.

«Рабы не хотят быть свободными. Они хотят быть надсмотрщиками над другими рабами», — говорили древние. Так и здесь…» — пишет Геннадий М.

«Скоро страна будет отмечать День независимости. Независимости от своих граждан, от своего народа», — отреагировал Александр К.

«Идиот! Все страны защищают своих граждан. А эти ещё и помогают добивать…» — отметила Вера В.

«Стыдоба, а потом еще кто-то заикается на тему, что нет внешнего управления и мы независимы», — добавил Станислав М.

«Любая независимая страна должна защищать своих граждан, попавших в эти списки, но только не зависимая Украина», — пишет Жека Р.

«В метрополии, надеюсь, оценят рвение колониальной администрации», — отметил Хуан Х.

«Ключевое выражение: «по списку США», — подчеркнула Татьяна М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гоголь

«Вот так Украина отрабатывает свою «независимость», — пишет Тамара Ш.

«Интересно, а США вводят санкции против американцев по списку Украины?» — поинтересовался Алексей С.

«Ну в США ввели санкции против иностранцев, а вы, холуи, вводите санкции против своих граждан, нарушая конституцию. И кто вы после этого? И шо, Путин не прав? Прав 100%!» — подытожила Виктория В.

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