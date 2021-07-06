6 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Великобритания является главным стратегическим партнёром Украины.

Мирослава Романенко, , 18:24 — REGNUM Великобритания является главным стратегическим партнёром Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По мнению чиновника, кроме Великобритании, главными партнёрами Украины являются также США, а также прибалтийские республики. По словам Данилова, у Украины много важных партнёров, к которым он причислил Польшу. Сотрудничество с ними может происходить до определённого момента, отметил он.

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

«Если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно», — подытожил он.

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Заявление чиновника в социальной сети Facebook обсудили на страницах украинского политолога Михаила Чаплыги и депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие задались вопросом, как быть с США, которые считаются «главным партнером» и «большими друзьями» Киева. Иные отметили, что их данное заявление не удивило, и это якобы было понятно. Третьи подчеркнули, что в случае с Украиной о партнерстве речи быть не может, а может идти речь о положении подчиненного.

«А кто главный враг России?..» — спросил Михаил О.

«Британия хочет за наш счет себе империю возродить», — пишет Григорий Н.

«Это не партнер, а метрополия для Украины-колонии», — отметил Владимир М.

«Я извиняюсь, партнер или сутенер нашего глубоко не уважаемого правящего класса?» — спросил Петр Г.

Алексей Данилов President.gov.ua

«Господи, это было ясно ещё когда [экс-глава Национального банка Украины Валерия] Гонтарева сдрыснула (простите), но уже нет слов… в Туманный Альбион и наш славненький, самый социалистический [бывший] генеральный прокурор Юрочка [Луценко] — туда же!!! Сразу лично мне, как… [дважды два]», — пишет Татьяна К.

«Да, да с 2024 года «зелёные» (фракция «Слуга народа», партийный цвет у которой зеленый. — М. Р.) открывают большой дерибан земли и недр. Англия тоже тут как тут. Сбегутся все. Украинцы, готовим котомки, особенно кто попадает под некоренных», — написала Галина П.

«Байдена побоку, Меркель — на пенсию, равнение на Бориса [Джонсона]. Зеленскому пора прическу менять, чтоб соответствовать», — иронизирует Валентин Х.

«А Америка как же? Мы уже не дружим?» — спросил Геннадий Г.

«Значит, со временем мы станем частью Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, может быть, на правах доминиона?» — поинтересовалась Марьяна Ш.

«Страна, в которой главных стратегических партнеров определяют такие, как ветеринар Данилов (глава СНБО Украины по специальности ветеринар. — М. Р.) и Кулеба (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. — М. Р.) с Зедуриками (речь, вероятно, о президенте Владимире Зеленском. — М. Р.) обречена. Вопрос времени, и украинцы будут завидовать даже африканцам», — отметил Женя П.

«Уже завидуем», — ответил Жене П. Николай Г.

«Вместо Байдена теперь надо ехать к королеве. Да и какую-никакую деревушку придётся побыстрее в Лондон переименовать», — добавил Яшин В.

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

«Главное, чтобы Великобритания об этом знала. Кажется, даже не догадываются», — отреагировала Елизавета Р.

«Для Данилова главный стратегический партнёр: кто платит, тот и главный. Для Украины Великобритания главный партнёр? Сомневаюсь. Это ж морская держава: поматросит и бросит», — пишет Александр Е.

«А дальше: Ост-Индийская (Украинская) кампания, бусы-ожерелья, плантации и плантаторы, опиумные войны…» — отреагировал George P.

«Он должен был добавить, что так сказал белый хозяин из Белого дома», — добавил Oleg N.

«Какое партнёрство между холопом и господином?» — подытожил Андрей С.

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