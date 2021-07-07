Киев, , 03:14 — REGNUM Санкции в отношении 100 собственных граждан ввёл Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом 6 июля сообщил секретарь организации Алексей Данилов в эфире украинского «24 телеканала».

По его словам, американские санкции распространяются на 130 человек, и трое из них уже умерли.

«Что касается (оставшихся) 127 лиц, то в отношении 100 СНБО ввел санкции, они уже введены. Относительно остальных мы сейчас получим дополнительную информацию от наших партнеров», — объяснил представитель совета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что служба безопасности Украины заблокировала активы 174 компаний, которые фигурировали в санкционном списке СНБО.

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