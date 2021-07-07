Германия и Франция несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части территорий, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Forbes. Чиновник считает, что французы якобы неслучайно получили заказ на «Мистрали» от Российской Федерации после пятидневной войны в Южной Осетии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы!

«Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — отметил Данилов.

Глава СНБО Украины также добавил, что Франция и Германия на саммите НАТО в 2008 году заблокировали предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).

«Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю», — добавил он.

По словам чиновника, Германия в последнее время «сменила тон» в отношении Украины. Это выражается в том, что с украинской стороной теперь «разговаривают» и «воспринимают отдельно от России», пояснил Данилов.

Заявление Данилова обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time, а также издания «Шарий.net» (в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook). Многие из комментирующих указали на то, что Украина зависит от указанных европейских стран и делать подобные заявление неразумно.

Читайте также: «Не партнер, а метрополия!» — в Киеве назвали Британию главным партнером

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014

«С такими заявлениями нужно осторожнее, глядишь, и с носом остаться можно», — написал Bohdan.

«Никто никому не обязан. Европейцы такие же коррупционеры… Но Украина финансово зависимая страна, так что толк от его заявлений будет разве отрицательный», — отметил Антон Ш.

«Нельзя нам в ЕС, там одни предатели. Нет? Куда ж податься?» — смеется Саша.

«Как под британцев легли так… [выпендриваться] стали. Пусть там не забудет в следующий раз Штатам претензии предъявить за сдачу Крыма», — написал Vinni.

«Не под тот куст гадит, могут и носом ткнуть», — отреагировал один из читателей.

«Макрону и Меркель пора уже в лобешник дать нашим прощелыгам. Есть предел какой-то, но наши же Пажеских корпусов не оканчивали. Что с них возьмёшь, лучшие годы клоунами работали», — отметила Людмила.

«Кто вы такие? Холопы Европы. Ещё и претензии. Смешно», — добавил Виктор Ш.

«Вон оно как. Это, оказывается, Россия «напала» на Грузию, а не Грузия на Южную Осетию и заодно на базу российских миротворцев. Вон оно что, Михалыч…» — пишет Андрей Х.

«Субъектность Украины… Вы слыхивали анекдот смешнее?» — отреагировал Oleg B.

«Этот дегенерат Данилов высказывает претензии ведущим европейским странам? Серьезно?..» — спросил Дмитрий Н.

«Оно предъявляет претензии к тем, от кого зависит его жизнь? Оно что о себе мечтает, что оно бессмертное и за неё (Украину. — О. П.) впрягутся Штаты? Или оно действительно решило, что оно центр мироздания?» — не понимает Сергей Д.

«То есть намекнул, что Германия и Франция получили откат от «захвата» Крыма Россией? Молодец — настоящий украинский дипломат! Одна извилина, и та ниже спины. Думаю — это следующий министр иностранных дел, как минимум», — добавил Андрей Б.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь. Площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014

«Колхозная ветеринарная морда (глва СНБО Украины ветеринар по специальности. — О. П.) просто озвучивает позицию клоуна порохобота Зеленского, так же как и хуторская морда [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы», — отметил Сергей Ж.

«Секретарь СНБО Данилов назвал Францию и Германию ответственными за «оккупацию» Россией территорий Украины и Грузии. Остановите большого человека. А то он сейчас кому-нибудь войну объявит», — написала заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Светлана Крюкова на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также: «Все виноваты, кроме нас!» — Украина обвинила в потере Крыма Францию и ФРГ