5 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление секретаря Совнацбеза Украины Алексея Данилова о том, что Германия и Франция должны понести ответственность за войну в Грузии в 2008 году и за «оккупацию Крыма» в 2014 году.

Оксана Переможенко, , 10:30 — REGNUM Германия и Франция должны понести ответственность за войну в Грузии в 2008 году и за «оккупацию Крыма» в 2014 году, заявил на брифинге 4 июня секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Данилов считает, что перечисленные события стали возможны после того, как в 2008 году Украине и Грузии отказали в получении ПДЧ НАТО, причем, подчеркнул он, именно под давлением Германии и Франции.

«Эти страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, являются политическими и экономическими партнерами России. И нам это очень неприятно», — сказал секретарь СНБО.

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Заявление украинского чиновника в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского журналиста Владимира Полуева, а также на странице канала «112 Украина». Многие комментирующие отметили, что Украина не та страна, которая может что-то требовать у Франции и Германии.

«Слышали? Только что кто-то выстрелил себе в ногу…» — написал Александр Ш.

«Эх, повезло же Крыму, что вовремя избавился от «Даниловых!» — добавил Александр З.

«Поэтому просят немцев приехать на Крымскую платформу и там их отчитать» — иронизирует Сергей Г.

«А что сделали Германия и Франция за 7 лет? Выразили глубокую озабоченность?» — спросил Дима Ч.

«Закусывать надо, а ещё боремся за вступление в Евросоюз!» — шутит Владимир У.

«Просто Данилов не знает, что такие страны, как Германия и Франция, не любят такие слова «вы должны» и, главное, кому…» — отметил Анатолий В.

Алексей Данилов President.gov.ua

«Они и так уже с опаской к вам относятся. Так держать, скоро все будут шарахаться от вас. Никто никому в этом мире не должен, это нужно было изучить в детстве. А сильные всегда не прочь закусить слабым. Уже Европа вся продает свои товары, а для наших рынок закрыт. Заставили рынок земли для себя открыть. «Драх нахт ост» в действии, после неудачи 80 лет назад», — пишет Анатоль К.

«Уважаемый, Ваша должность даёт Вам право раздавить всех казнокрадов и предыдущих — тоже, а потом можно в салонной беседе вспомнить Германию, Россию и Будапештский меморандум, и ещё кого-нибудь. Но прислушиваются только к представителям богатых или сильных государств, к которым Украина не принадлежит», — отметил Евгений Б.

«Да! Под закусочку и санкции на Германию и Францию хорошо пойдут! Покажите им силу!» — пошутил Майский Барин.

«Совсем страх потеряли… Что-то мне подсказывает, эти две страны перестанут нам выделять помощь. Даже если кураторы из США и будут сильно нажимать…» — добавил Иван К.

«Дорогие иностранные инвесторы, с 1 июля вступит закон о распродаже земли иностранцам, не связывайтесь с этими аферистами, получится так, как поступили с китайцами, не будет ни земли, ни денег», — написал Василий К.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Ну да, осталось только Францию и Германию врагами сделать… И молиться на США…» — отметила Татьяна М.

«Данилов, а может, [бывший помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Азии, сейчас заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд виновата за потерю Крыма?» — спросил Petr E., подразумевая поддержку Викторией Нуланд в 2014 году массовых беспорядков в Киеве, приведших к государственному перевороту в стране.

«Чего зря болтать? Накладывай санкции — и пошли дальше!» — с иронией добавил Владимир Г.

«Это наш менталитет: все виноваты, кроме нас!» — отметила Валентина Б.

На заседании СНБО 4 июня 2021г President.gov.ua

«Ответственность перед кем? Украина, продав свой суверенитет за безвиз и печеньки, теперь с кого-то что-то пытается требовать и обвинять? Смешно!» — написала Галина Т.

«Думаю, пару таких заявлений на уровне послов — и Польша останется без рабочих рук, а визы будут по цене авиабилетов на Бали…» — пишет Роман Г.

«О, представляю, как рвут на себе волосы Ангела и другие. А королева Елизавета извиняется и награждает Данилова орденом Рога и Копыта, специально учрежденным для ветеринаров», — подытожила Оксана М.

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Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы украинской стороне разрешили участвовать в переговорах США и Германии по «Северному потоку — 2».