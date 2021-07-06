Бывший депутат украинского парламента и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что в случае «вторжения» российской армии на территорию Украины он будет защищать свой дом с оружием в руках. Об этом политик заявил в программе «Смотрящие», видеозапись которой была опубликована в видеохостинге YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боец

«Я живу в 40 километрах от украинско-российской границы. И если, не дай Бог, произойдёт какая-то ситуация с приходом сюда чужих войск, они катком пройдут через мой дом. Я не большой, скажем так, поклонник версии, что у нас самая сильная армия в мире. Она хорошая, насколько хорошей может быть в нынешней Украине, но я не питаю иллюзий по поводу возможностей российской армии и украинской. Но даже в такой ситуации я возьму то оружие, которое у меня есть дома, и пойду защищать свой дом», — приводит слова политика издание «Шарий.net».

По мнению Добкина, переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе нужно вести с Российской Федерацией, а не с республиками Донбасса.

«Я абсолютно уверен, что без позиции России ничего там не решится. То есть я не сторонник договариваться напрямую с ЛНР и ДНР. Надо договариваться с Россией. И только с ней. Потому что руководство… ДНР и ЛНР «выполнят любую команду», которая «придёт из Кремля». Они без России не проживут ни экономически, ни политически, ни физически», — подытожил бывший депутат Рады.

Ace^eVg Михаил Добкин

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Заявление Добкина обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие раскритиковали Добкина за его антироссийскую риторику, так как ранее, по мнению многих, он был «адекватным». Некоторые также считают, что подобные заявления Добкина можно объяснить тем, что скоро будут выборы.

«Боец невидимого фронта! Очень жаль! Добкин сломался, несите нового!» — написала Лариса К.

«Я не сторонник договариваться напрямую с ЛНР и ДНР. Надо договариваться с Россией. И только с ней. Потому что руководство… ДНР и ЛНР «выполнят любую команду», которая «придёт из Кремля». Они без России не проживут ни экономически, ни политически, ни физически», — подытожил Добкин». А если поменять ЛНР-ДНР на Украину, Кремль — на Белый дом, и Россию на США, смысл сказанного будет тот же самый», — отметил Серж Ш.

«А когда прижало, рванул в Россию и семью вывез. Потому что «последовательный», — пишет Марина Ф.

«Столько лет ждут, а Россия всё никак не нападает…» — добавила Елена К.

«В дуб… [врезался], что ли, да на*ер российской армии его дом? Где российская армия и где Добкин? Вот же ж…» — отреагировал Андрей С.

«Ещё один сдулся, а если российская армия будет состоять из украинцев, которых принудили уехать из Украины?» — спросил Александр С.

«Если Донецк и Луганск выполняют команды Кремля, то чьи команды выполняет Киев? Вопрос риторический, все и так знают чьи!» — написал Андрей К.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

«Знает, что не придет. «Защитник», — добавила Olga C.

«Синдром Кравчука?» — спросил Сергей Р.

«Так и скажи: в гроб мне положите автомат», — иронизирует Владимир Ч.

«Так, а семь лет что не «защищал?» — поинтересовался Александр Сергеевич Л.

«Ему очень хочется вернуться во власть…» — отметила Elena L.

«Он о чем? Он заболевает тем, чем больны нынешние? Кому верить? Никому больше. Деньги делают как добро, так и заражают мозги каждого, кто не хочет упасть ниже того уровня, в котором он живёт. Печалька, ещё одного косануло, кажись», — отреагировал Maxim M.

«Добкин намекает, что в Украине нет российских войск?» — поинтересовался Руслан Б.

«Что же ты Харьков от нациков не защитил?» — спрашивает Евгений П.

«Почему они все перед выборами превращаются в тыкву?» — не понимает Alexandr Z.

«Вообще зачем это говорить? Говорить о том, что маловероятно. Миша это очень хорошо знает. Я вообще мало себе представляю, как надо тыкать палкой в берлогу, чтобы РФ поперла. Ну возьмёт, допустим, часть территорий — и что? Платить за них, у них своего внутреннего головняка хватает. Кстати, если даже возьмёт, войска просто кое-где окружат и обрежут и дадут волю местным «сепаратистам». А в Харькове есть за что мстить. Так что отстреливаться Мишке придется от местных. А ваще Добкин хочет в мэры Киева, вот ляпает шо попало!!!» — добавил Николай Д.

«А от американской? Хлеб с солью вынесет?» — спросил Александр К.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Русофобия заразна, как же их корежит», — пишет Юля Б.

«Трепло. Говорит так, а думает иначе. Зачем и ради чего себя так насиловать?» — не понимает Алла Ш.

«Добкин, упоротые за тебя всё равно не проголосуют! А теперь и адекватные тоже. Так что прогиб не зачтён, зря напрягся», — подытожила Лилия Г.

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