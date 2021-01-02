Харьков, Украина, , 12:44 — REGNUM Бывший депутат Рады Михаил Добкин собирается баллотироваться на пост мэра Харькова. Об этом он сообщил в своем новогоднем обращении, видеозапись которого он опубликовал 1 января на своем telegram-канале.

«Кстати тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают, так я отвечу: таки-да — в новый год с новыми победами. Всех с праздником, с Новым годом! Всё будет Харьков», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года стало известно о смерти городского главы города Харькова Геннадия Кернеса. Сейчас обязанности главы города временно исполняет его заместитель Игорь Терехов.

Накануне стало известно, что Харьковский городской совет подал обращение в Верховную раду о назначении новых выборов мэра города в связи со смертью Кернеса.

Напомним, Михаил Добкин в период с 2006 по 2010 годы занимал должность главы города Харькова. В это время Геннадий Кернес был секретарем городского совета. В марте 2010 года Добкин был назначен на должность губернатора Харьковской области, а Кернес стал исполняющим обязанности городского главы Харькова, после чего его дважды избирали на должность мэра Харькова.